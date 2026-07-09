Μια σύντομη βροχερή «παρένθεση» την Πέμπτη: Πού θα χρειαστούμε ομπρέλα πριν την επιστροφή του κλασικού καλοκαιριού

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Μια μικρή, δροσερή «παρένθεση» μας ετοιμάζει ο καιρός, με μια γενικευμένη συννεφιά και βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το σύντομο καιρικό ξέσπασμα θα βάλει ένα γερό «φρένο» στην άνοδο του υδραργύρου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χαλάσει τα καλοκαιρινά μας σχέδια, αφού η καρδιά του Ιουλίου χτυπάει δυνατά.

Το σκηνικό σήμερα, Πέμπτη: Πού και πότε θα βρέξει

Από νωρίς το πρωί, το σκηνικό αλλάζει αισθητά. Αναμένονται σποραδικές βροχές και καταιγίδες στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις πανέμορφες Σποράδες, αλλά και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Γρήγορα, καθώς θα κυλάει η ημέρα, οι βροχές αυτές θα κατηφορίσουν λίγο πιο νότια, επηρεάζοντας την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά.

Στην υπόλοιπη χώρα, ευτυχώς, ο ήλιος δεν θα χάσει τα πρωτεία του. Μόνο το μεσημέρι προς το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου και θα ρίξει κάποιες σύντομες, απογευματινές μπόρες. Μην ανησυχείτε όμως, καθώς μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού και ο ουρανός θα καθαρίσει.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι γνώριμοι βοριάδες θα κρατήσουν τα δικά τους σκήπτρα, πνέοντας στα 4 με 6 μποφόρ.

Το μεσημεριανό θερμόμετρο θα δείξει γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στα νησιά μας, προσφέροντας μια πολύ ευχάριστη ανάπαυλα από τη ζέστη. Τοπικά και μόνο στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα καταφέρει να αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, θα ξυπνήσουμε με αίθριο καιρό και λιακάδα, όμως γρήγορα τα σύννεφα θα πυκνώσουν για να δώσουν βροχές και πιθανές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα Μεσόγεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5, ενώ αργότερα θα στραφούν σε μεταβλητούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 21 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να είναι, ως συνήθως, λίγο πιο δροσερές.

Πηγαίνοντας βορειότερα, στη Θεσσαλονίκη, ο ήλιος θα παίζει κρυφτό με τα σύννεφα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στα γύρω ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν κάποιες μπόρες. Ένας δροσερός Βαρδάρης θα πνέει αρχικά στον Θερμαϊκό έως 5 μποφόρ, ενώ αργότερα οι άνεμοι θα γίνουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η προοπτική του Σαββατοκύριακου

Από την Παρασκευή, αυτή η σύντομη καιρική «παρένθεση» βαθμιαία κλείνει και το καλοκαίρι επιστρέφει στη γνώριμη θέση του. Η αστάθεια περιορίζεται σημαντικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα πάρει σταδιακά την ανηφόρα. Το γνώριμο, ζεστό ελληνικό καλοκαίρι επιστρέφει για τα καλά, δικαιώνοντας όσους έχουν ήδη ετοιμάσει βαλίτσες, αφού το μυαλό όλων μας τρέχει πλέον στις παραλίες και τις διακοπές.

Να έχετε μια υπέροχη μέρα, πάρτε μια ομπρέλα μαζί σας για σιγουριά και απολαύστε την καλοκαιρινή δροσιά.

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