Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στο νοσοκομείο βρέθηκε ένας νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας. Στο σημείο όμως τα νερά είναι αρκετά ρηχά, κάτι που είχε ως συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.
Όπως φαίνεται πήγε για βουτιά, χτύπησε στο κεφάλι και έπειτα δεν ανταποκρινόταν, ενώ επικράτησε πανικός.
Άμεσα έφτασε εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Διαβάστε επίσης
Στην Τενερίφη 1,33, στην Ελλάδα 2 ευρώ – O… μαζοχισμός των ρεκόρ με τις τιμές της βενζίνης
Νεκρή 90χρονη από τη φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, υπέστη ανακοπή κατά την εκκένωση – Από στρώμα ξεκίνησε η φωτιά, λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης (Video)
Φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Μήνυμα από το 112
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.