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09.07.2026 09:03

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

09.07.2026 09:03
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Στο νοσοκομείο βρέθηκε ένας νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας. Στο σημείο όμως τα νερά είναι αρκετά ρηχά, κάτι που είχε ως συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως φαίνεται πήγε για βουτιά, χτύπησε στο κεφάλι και έπειτα δεν ανταποκρινόταν, ενώ επικράτησε πανικός.

Άμεσα έφτασε εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

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