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09.07.2026 10:01

«Οδύσσεια» το πάρκινγκ στην Αθήνα – Πανάκριβη μια θέση στάθμευσης σε διάφορες περιοχές της πόλης

09.07.2026 10:01
parking

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Καθημερινή ταλαιπωρία είναι για τους οδηγούς, η ανεύρεση θέσης στάθμευσης, στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας. Την ίδια στιγμή οι τιμές στα παρκινγκ, είναι κάτι παραπάνω από τσουχτερές αφού μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 18 ευρώ την ώρα σε περιοχές όπως το Κολωνάκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα,  για να σταθμεύσει κάποιος σε ιδιωτικά πάρκινγκ, θα χρειαστεί να πληρώσει από 10 έως και 18 ευρώ την ώρα στο Κολωνάκι, μια περιοχή που έτσι κι αλλιώς έχει δυσκολίες στο παρκάρισμα, με την κατάσταση να επιβαρύνεται και από τα έργα κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό.

Χαμηλότερες είναι οι τιμές στον Πειραιά, από 3 έως 6 € για την πρώτη ώρα και 1-2 ευρώ για κάθε επιπλέον ώρα, στου Ζωγράφου 6-8 ευρώ την πρώτη ώρα, στο Παγκράτι 6-9 ευρώ την ώρα, στη Γλυφάδα 9-10 ευρώ και στην Κηφισιά 6-7.

Πού οφείλεται η εκτόξευση των τιμών;

Η εκτόξευση των τιμών στην αγορά στάθμευσης στην Αθήνα οφείλεται σε μια σειρά από αιτίες που συνδυάζονται και εντείνουν το πρόβλημα.

Μετά την οικονομική κρίση, το κέντρο της Αθήνας έχει αρχίσει να αναζωογονείται. Η πόλη ξανακερδίζει κατοίκους και επιχειρηματίες, κυρίως λόγω της βελτίωσης των υποδομών, της αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας και των νέων έργων ανάπλασης.

Αυτή η αναγέννηση έχει φέρει περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να εργάζονται στην καρδιά της πόλης, αυξάνοντας τη ζήτηση για στάθμευση.

Επομένως, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το κέντρο αυξάνεται, αυξάνεται και η ανάγκη για θέσεις στάθμευσης, γεγονός που ωθεί τις τιμές προς τα πάνω.

Η Αθήνα εξάλλου έχει γίνει ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός, με την τουριστική κίνηση να αυξάνεται διαρκώς.

Η τουριστική ανάπτυξη φέρνει μεγαλύτερη ζήτηση για στάθμευση, καθώς πολλοί επισκέπτες έρχονται με τα οχήματά τους.

Παράλληλα, ο τουρισμός ενισχύει και τις εμπορικές δραστηριότητες στην πόλη, κάτι που εντείνει περαιτέρω την ανάγκη για στάθμευση.

Η ανάγκη για να εξυπηρετηθούν τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες έχει οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για περιορισμένο χώρο, γεγονός που αυξάνει τις τιμές.

Ακόμη, η αύξηση του αριθμού των οχημάτων ανά νοικοκυριό στην πόλη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην αύξηση της ζήτησης για θέσεις στάθμευσης.

Ειδικά στις κεντρικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης, πολλοί κάτοικοι διαθέτουν δύο ή και τρία αυτοκίνητα.

Πώς λειτουργεί το Parkout

Μια νέα δωρεάν εφαρμογή φιλοδοξεί να κάνει πιο εύκολη την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα, συνδέοντας σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που φεύγουν από μια θέση με όσους ψάχνουν να παρκάρουν.

Η εφαρμογή ονομάζεται Parkout και εισάγεται από τον Δήμο Αθηναίων, με στόχο να διευκολύνει κατοίκους και επισκέπτες στις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Μέσω του Parkout, οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που πρόκειται να ελευθερωθούν, σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται ελεγχόμενη στάθμευση. Έτσι μπορούν να μειώσουν τον χρόνο αναζήτησης, την άσκοπη κυκλοφορία και την ταλαιπωρία στους δρόμους της πόλης.

Η εφαρμογή βασίζεται σε μοντέλο αντιστοίχισης οδηγών μεταξύ τους (peer-to-peer / P2P matching) και υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε., χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 10:18
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