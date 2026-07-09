Φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια

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Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για φωτιά σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με το evima.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χωριό Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων μετά από κεραυνό και καίει σε δασική έκταση.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας και οι εθελοντές των ΣΕΔΔΔ Ψαχνών αλλά και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ.

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