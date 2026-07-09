Η «μάχη των αριθμών»: Το νέο «μοντέλο» αντιπαράθεσης Τσίπρα που φέρνει νεύρα στη Ν.Δ.

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Μια νέα τακτική αντιπαράθεσης με τη Ν.Δ. δοκιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας όπως φάνηκε τη Δευτέρα στη συνέντευξη Τύπου για την 7ετία Μητσοτάκη – και αν κρίνει κανείς από τον εκνευρισμό που εξέπεμψε το κυβερνητικό στρατόπεδο, μάλλον ήταν επιτυχημένη.

Η συνέντευξη που παραχώρησαν τα τρία στελέχη της ΕΛ.Α.Σ., η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου και οι τομεάρχες Οικονομικών και Εργασίας Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Διονύσης Τεμπονέρας αντιστοίχως, είχε κάποια χαρακτηριστικά που δείχνουν πως ο πρώην πρωθυπουργός «πειραματίζεται» με ένα νέο ύφος στην άσκηση αντιπολίτευσης, όπου στην αντιπαράθεση κυρίαρχο παραμένει το πολιτικό. Πιθανόν, με αυτόν τον τρόπο επιθυμεί να προϊδεάσει και για ένα νέο ύφος στην άσκηση της διακυβέρνησης, ήδη έχει μιλήσει γι’ αυτήν του την επιδίωξη στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Ο Τσίπρας, ο οποίος το απόγευμα μιλά στο Περιστέρι και αύριο στο συνέδριο του Economist, υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να μιλά για τα προβλήματα της κοινωνίας και για τη μεγάλη εικόνα στην οικονομία, με δεδομένα.

Η συνέντευξη Τύπου λοιπόν βασίστηκε στη σκληρή τεκμηρίωση, ή αλλιώς, αγγλιστί, στα «hard data» (με αντίστοιχη «επαγγελματική» και επιμελημένη παρουσίαση με γραφήματα, όπως αυτή που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για τον απολογισμό της 7ετίας). Τα στοιχεία αναδείχθηκαν έτσι ώστε να μιλήσουν από μόνα τους και να υπηρετήσουν την προσπάθεια της ΕΛ.Α.Σ. να δείξει ότι η κυβέρνηση βασίζει το αφήγημά της για το success story στην οικονομία, στη «δημιουργική λογιστική» και το «μαγείρεμα» της παρουσίασης των δεδομένων με στόχο την ωραιοποίηση της πραγματικότητας. Την ίδια ώρα, τα σκάνδαλα που καταμέτρησε το επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο αλλά 120 και οι υπουργοί, βουλευτές, γενικοί γραμματείς, πολιτευτές της Ν.Δ. κ.λπ. που έχει εμπλακεί το όνομά τους σε αυτά είναι 44.

Την ίδια ώρα αποφεύχθηκαν «κορώνες» και οξείς χαρακτηρισμοί, και μολονότι το διά ταύτα ήταν άκρως επιβαρυντικό για την κυβέρνηση (7 χρόνια με fake news, σκάνδαλα, διαφθορά, ανισότητες, χαμένες ευκαιρίες) ο Διονύσης Τεμπονέρας, εν είδει δήλωσης προθέσεων, ανέφερε πως «δεν έχουμε σκοπό την καταστροφολογία ή τον μηδενισμό» και «δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα» αλλά «νιώθουμε ότι χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία».

«Πόρτα» στην τοξικότητα

Επιπλέον, η ΕΛ.Α.Σ. δεν «τσίμπησε» σε επετειακές επιθέσεις για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015. Αντίθετα, απομόνωσε την 7ετία Μητσοτάκη και την «ξεψάχνισε» με βάση τους αριθμούς, όπως προαναφέρθηκε.

Η κυβέρνηση διά του Παύλου Μαρινάκη αντέδρασε με οξύτητα λέγοντας πως «το κόμμα Τσίπρα δεν έχει τσίπα». Μίλησε για «fake news» και απέναντι στα στοιχεία της ΕΛ.Α.Σ. επέμεινε στην προσπάθεια για την ανακίνηση αρνητικών αντανακλαστικών υπενθυμίζοντας το Μάτι.

Μία μέρα μετά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή προσωπική επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «πιο διεφθαρμένο» πρωθυπουργό που πέρασε απ’ τη χώρα (και μάλιστα χωρίς να έχει στοιχεία όπως είπε ο ίδιος, με αποτέλεσμα αποστάσεις και κριτική από γαλάζια στελέχη). Ήταν εμφανής η προσπάθειά του να σύρει την ΕΛ.Α.Σ. στο γήπεδο της τοξικής αντιπαράθεσης, με τη Φιλελλήνων να διαμηνύει πως δεν θα σηκώσει το «γάντι»: «για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλιότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε, όσο κι αν προκληθούμε», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση.

Η παράμετρος Σαμαρά

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΕΛ.Α.Σ. ανέφερε και κάτι ακόμα δηλωτικό της στάσης που τηρεί. «Ευχόμαστε στον κ. Μητσοτάκη καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία». Αν και από την ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζουν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η τακτική μη εμπλοκής σε τοξικούς καβγάδες έχει αξιακά χαρακτηριστικά και δηλώνει ότι «δεν είμαστε ίδιοι», εν προκειμένω μέτρησε και το τάιμινγκ της πολιτικής επικαιρότητας. Στο επιτελείο της Φιλελλήνων θεωρούν ότι οι τελευταίες κινήσεις Σαμαρά, με αποκορύφωμα την αίτηση στον Άρειο Πάγο (και τα βίντεο στο Tik Tok προηγουμένως), κάνουν μεγάλη ζημιά στην κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να στήσει έναν καβγά με τον Τσίπρα για αντιπερισπασμό από τα εσωτερικά της προβλήματα. Επομένως τη δεδομένη στιγμή ένας επιπλέον λόγος που από την ΕΛ.Α.Σ. επιλέγουν να μην μπουν σε μια τοξική κόντρα, είναι για να μην επιτρέψουν στην κυβέρνηση να στρέψει το βλέμμα στον πολιτικό αντίπαλο προκειμένου να συσπειρωθεί. Φαίνεται δε να θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά η διπλή πίεση στον Μητσοτάκη από τον Σαμαρά και από τον Τσίπρα.

Σημειώνεται πως πριν από τον Γεωργιάδη είχε προηγηθεί, μια εβδομάδα νωρίτερα, η ακραία επίθεση Κυρανάκη, ο οποίος συνέδεσε τη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα με το όνομα που επέλεξε ο Τσίπρας για το κόμμα του, λέγοντας ουσιαστικά τον ΕΛ.Α.Σ. της Εθνικής Αντίστασης «εμφυλιοπολεμικό». Αν και επιχειρήθηκε στη συνέχεια κάπως να μαζευτεί η δήλωση αυτή, ήρθε ο Σαμαράς και το Μαξίμου απώλεσε την ψυχραιμία του, θεωρούν στην ΕΛ.Α.Σ.

Σχολιάζοντας τις απόπειρες της Ν.Δ. να προκαλέσει τον Τσίπρα, το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. Αντώνης Σαουλίδης σημείωσε σε συνέντευξή του (News 247) πως η κυβέρνηση «προσπαθεί να αναβιώσει διαιρετικά σχήματα του παρελθόντος» επειδή «δυσκολεύεται να υπερασπιστεί το παρόν».

Σαφώς το στοίχημα για την τακτική της Φιλελλήνων είναι ανοιχτό. Βρισκόμαστε στα πρώτα χιλιόμετρα της αντιπαράθεσης του διπόλου που έχει διαμορφωθεί μεταξύ της Ν.Δ. και της νεοσύστατης ΕΛ.Α.Σ. Αναμενόμενα, το Μαξίμου θα πιέσει ασφυκτικά την ΕΛ.Α.Σ., θα επιχειρήσει να τη σύρει σε παλαιοκομματικού τύπου κόντρες και να την προκαλέσει σε συναισθηματικές αντιδράσεις.

Μαύρη Βίβλος: Τι κρύβουν τα νούμερα του κυβερνητικού απολογισμού

Σε ό,τι αφορά το νέο μοντέλο αντιπαράθεσης στο οποίο φαίνεται να επενδύει ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό βασίζεται στην τεκμηρίωση με αριθμούς και επίσημα στοιχεία από θεσμικές πηγές όπως ανέφερε ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας. Δεν είναι βέβαια μόνο η επίκληση των ακριβών στοιχείων το θέμα, αλλά όπως ειπώθηκε, και οι βολικές συγκρίσεις που κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα σε σχέση με αυτήν που βιώνουν οι πολίτες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ. πίσω από το κυβερνητικό αφήγημα κρύβονται τρεις σταθερές πρακτικές. α) Η βολική σύγκριση: επιλέγεται κάθε φορά η χρονιά, ο δείκτης και η βάση μέτρησης που δίνουν το πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα. Επιπλέον η Ελλάδα συγκρίνεται με το παρελθόν όταν αυτό βολεύει, αλλά όχι με την Ευρώπη όταν η σύγκριση αποκαλύπτει την υστέρηση, β) αντικατάσταση του αποτελέσματος από τη διαδικασία: Συμβάσεις, εγκρίσεις, πλατφόρμες και απορροφήσεις παρουσιάζονται ως πολιτική επιτυχία, γ) αποσιώπηση: Όσα δεν χωρούν στο κυβερνητικό αφήγημα μένουν έξω από το κάδρο – φτώχεια, στεγαστική ασφυξία, ανισότητες, αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, κ.λπ.

Έτσι στον κυβερνητικό απολογισμό της 7ετίας που παρουσίασε ο πρωθυπουργός προ ημερών η ΕΛ.Α.Σ. αντέταξε μια Μαύρη Βίβλο, που κατά την ίδια «δεν απαντά στην κυβερνητική προπαγάνδα με συνθήματα» αλλά «με τα ίδια τα επίσημα στοιχεία από Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, ΟΟΣΑ, ΕΦΚΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Επιχειρώντας να αποδομήσει βασικούς ισχυρισμούς του κυβερνητικού απολογισμού η ΕΛ.Α.Σ. μεταξύ άλλων αναφέρει για βασικούς τομείς:

1. Οικονομία – Η ανάπτυξη που δεν φτάνει στην τσέπη

Τι λέει η κυβέρνηση : «Μειώσαμε το χρέος 63 μονάδες, το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε 36,5%, οι επενδύσεις διπλασιάστηκαν».

Τι ισχύει: Το τέχνασμα είναι διπλό. Πρώτον, συγκρίνουν με το 2020 – τη χρονιά της πανδημίας – αντί για το 2019 που παρέλαβαν. Έτσι παρουσιάζουν μείωση 63 μονάδες (από το 209,4% σε 146,1%). Όμως, με βάση το 2019 η μείωση είναι 37 μονάδες και μάλιστα χρωστάμε περισσότερα αν η σύγκριση γίνει σε ευρώ: 339 δισ. το 2019 έναντι 363 δισ. το 2025 (Eurostat).

Δεύτερον, μετρούν με τον πληθωρισμό μέσα: όταν όλα ακριβαίνουν, όλα «μεγαλώνουν» στα χαρτιά. «Κατά κεφαλήν ΑΕΠ +36,5%» λέει η κυβέρνηση. Όμως χωρίς τον πληθωρισμό η αύξηση είναι 12,7% (17.210 → 19.400 ευρώ), δηλαδή το 1/3 του ισχυρισμού.

Η «έκρηξη επενδύσεων» είναι κατά το ήμισυ αγορές σπιτιών, εξοπλιστικά και ευρωπαϊκό χρήμα – όχι εργοστάσια και τεχνολογία. Η κυβέρνηση μιλά για αύξηση επενδύσεων κατά 106%, όμως η αύξηση ανέρχεται σε 16,9% του ΑΕΠ (προτελευταία θέση στην Ε.Ε., με μ.ό. 21%).

2. Εργασία & Ασφάλιση – Περισσότερες ώρες, ίδια αγοραστική δύναμη

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ο μέσος μισθός αυξήθηκε 20%, ο κατώτατος 41,5%, δημιουργήσαμε 570.000 θέσεις, μειώσαμε την ανεργία στο μισό».

Τι ισχύει: Ας δεχτούμε για μια στιγμή τους δικούς τους υπολογισμούς: μισθοί +20%, πληθωρισμός 19,8%. Αποτέλεσμα: μηδέν. Στα βασικά αγαθά – τρόφιμα, ρεύμα, ενοίκιο – η ακρίβεια ξεπέρασε το 37%, άρα το πραγματικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Και για την ανεργία: την ίδια ακριβώς μείωση την είχε πετύχει και η προηγούμενη, χωρίς τα δισεκατομμύρια ευρωπαϊκής στήριξης. Αυτό που δεν λένε ποτέ: είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στις ώρες εργασίας.

3. Ιδιωτικό χρέος & Πλειστηριασμοί – Το χρέος δεν έσβησε, άλλαξε χέρια

Τι λέει η κυβέρνηση: «Εξυγιάναμε τις τράπεζες: τα κόκκινα δάνεια έπεσαν στο 3,3%».

Τι ισχύει: Τα δάνεια δεν εξαφανίστηκαν – μεταφέρθηκαν από τις τράπεζες στα funds και στους servicers, με εγγύηση μάλιστα του Δημοσίου. Ο πολίτης τα χρωστάει ακόμα, απλώς σε πιο σκληρό δανειστή. Και επειδή καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, ο λογαριασμός έρχεται πλέον με τη μορφή πλειστηριασμού.

4. Στέγη – Η ακριβότερη στέγη της Ευρώπης

Τι λέει η κυβέρνηση: «Δώσαμε 7 δισ. σε στεγαστικά προγράμματα – Σπίτι μου Ι και ΙΙ».

Τι ισχύει: Σε μια αγορά με λίγα σπίτια, όταν μοιράζεις φθηνά δάνεια χωρίς να χτίζεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι ανεβάζεις τις τιμές. Αυτό ακριβώς έγινε. Η Ελλάδα είναι σήμερα η χώρα όπου η στέγη απορροφά το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος σε όλη την Ευρώπη (35,5%, 1η θέση στην Ε.Ε., με μ.ό. 19,2%) – και για τα φτωχότερα νοικοκυριά, πάνω από το μισό (62,8%, 1η θέση στην Ε.Ε. με μ.ό. 36,9%). Και το 30-35% του πληθυσμού – πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι – δεν έχει δικό του σπίτι.

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