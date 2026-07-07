Ακραία επίθεση Γεωργιάδη στον Τσίπρα: Ο βρομερότερος των βρομερών, πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Επίθεση χωρίς όρια κατά του πρώην πρωθυπουργού και νυν επικεφαλής της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, χρησιμοποιώντας βαρύτατες εκφράσεις και κατηγορώντας τον ακόμα και για χρηματισμό!

Μιλώντας στο Action 24, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Α. Τσίπρα ότι «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες» προσθέτοντας ότι «ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο ενώ είχε προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου τις πήγε στις 7 Ιουλίου και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης».

«Θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοvartis, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους, ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος, η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται» συνέχισε ο Α. Γεωργιάδης. «Πείτε μου μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Να μας πει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επειγόντως που μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργής δωροδοκίας σε πλημμέλημα».

Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων αν έχει στοιχεία για όσα καταγγέλλει, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «ο υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε, του έκανε μήνυση; Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ. Αλέξη σε προειδοποιώ, σταμάτα τα, γύρνα στην πολιτική γιατί εγώ δεν αστειεύομαι». Προσέθεσε, δε, ότι «πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες της Novartis και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και θα μας πουλήσει εντιμότητα αυτός, έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς Αλέξη μου με τη βίλα στο Σούνιο με το ενοίκιο των 500 ευρώ».

«Ο βρομερότερος των βρομερών που πήγε να μας κλείσει φυλακή θα πει ότι είναι ο πιο έντιμος, που ξεπουλάει τους συντρόφους του», ήταν μια χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του, ενώ σημείωσε ότι «έχει βγει ο Κασσελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ, του έκανε μήνυση. Εμένα είπε ο Σαλμάς το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασσελάκης και είπε ότι βρήκε στον ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά, ο διάδοχος του Τσίπρα. Όταν κάποιος αμφισβητεί την ηθική σου υπόσταση του κάνεις μήνυση, έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι».

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