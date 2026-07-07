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07.07.2026 09:03

Ακραία επίθεση Γεωργιάδη στον Τσίπρα: Ο βρομερότερος των βρομερών, πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες (Video)

07.07.2026 09:03
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Επίθεση χωρίς όρια κατά του πρώην πρωθυπουργού και νυν επικεφαλής της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, χρησιμοποιώντας βαρύτατες εκφράσεις και κατηγορώντας τον ακόμα και για χρηματισμό!

Μιλώντας στο Action 24, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Α. Τσίπρα ότι «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες» προσθέτοντας ότι «ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο ενώ είχε προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου τις πήγε στις 7 Ιουλίου και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης».

«Θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοvartis, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους, ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος, η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται» συνέχισε ο Α. Γεωργιάδης. «Πείτε μου μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Να μας πει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επειγόντως που μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργής δωροδοκίας σε πλημμέλημα».

Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων αν έχει στοιχεία για όσα καταγγέλλει, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «ο υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε, του έκανε μήνυση; Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ. Αλέξη σε προειδοποιώ, σταμάτα τα, γύρνα στην πολιτική γιατί εγώ δεν αστειεύομαι». Προσέθεσε, δε, ότι «πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες της Novartis και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και θα μας πουλήσει εντιμότητα αυτός, έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς Αλέξη μου με τη βίλα στο Σούνιο με το ενοίκιο των 500 ευρώ».

«Ο βρομερότερος των βρομερών που πήγε να μας κλείσει φυλακή θα πει ότι είναι ο πιο έντιμος, που ξεπουλάει τους συντρόφους του», ήταν μια χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του, ενώ σημείωσε ότι «έχει βγει ο Κασσελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ, του έκανε μήνυση. Εμένα είπε ο Σαλμάς το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασσελάκης και είπε ότι βρήκε στον ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά, ο διάδοχος του Τσίπρα. Όταν κάποιος αμφισβητεί την ηθική σου υπόσταση του κάνεις μήνυση, έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι».

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