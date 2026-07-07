«Γκαζώνει για το νέο κόμμα ο Σαμαράς – Αψιμαχίες με φόντο τις υποκλοπές 

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Κλιμακώνει την επίθεση του εναντίον της κυβέρνησης ο Αντώνης Σαμαράς αναδεικνύοντας με τον πιο θεσμικό τρόπο το θέμα των υποκλοπών -που είχε πέσει θύμα και ο ίδιος- δείχνοντας ως υπεύθυνο του σκανδάλου τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες ο πρώην πρωθυπουργός προσέφυγε στην δικαιοσύνη προκειμένου να μάθει γιατί και ποιος τον παρακολουθούσε ενώ την ίδια στιγμή ακούγεται ότι η κυβέρνηση μελετά σχέδιο συγκάλυψης του σκανδάλου.

Με την κίνησή του αυτή στην πραγματικότητα ο Αντώνης Σαμαράς ακυρώνει τα οποία κυβερνητικά σχέδια υπάρχουν σχετικά με κάποιο συμβιβασμό με τον Ταλ Ντίλιαν ο οποίος εμφανίζεται ως ο προμηθευτής του pretador. Και αυτό γιατί ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει με την ανάδειξη του θέματος αποφασισμένος να φτάσει τα πράγματα στα άκρα. Εκμεταλλευόμενοι μάλιστα μία αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εμφανίστηκαν να δείχνουν ευθέως προς την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη .

Πιο συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας την προσφυγή Σαμαρά στην δικαιοσύνη του καταλόγισε καθυστερημένη αντίδραση ,επισημαίνοντας ότι η υπόθεση των υποκλοπών άρχισε να συζητείται το 2022, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δημοσιοποιήσει το ζήτημα και ο κ. Σαμαράς, το 2023 ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ. «Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με την Ν.Δ.», ανέφερε.

Η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά ήταν άμεση καθώς στενοί του συνεργάτες ανέφεραν ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής: “Το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία”. Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;”», διερωτώνται οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.

Η αναφορά ότι πρωθυπουργός ήταν το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει ότι ο Αντώνης Σαμαράς θεωρεί ότι παρακολουθήθηκε με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά την συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς δείχνει ότι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Από την Κυριακή φάνηκε ο τρόπος που θα κινηθεί καθώς απάντησε στα θέματα στα οποία τον κατηγορεί η κυβέρνηση. Πληροφορίες μάλιστα από το επιτελείο του Μεσσήνιου πολιτικού αναφέρουν ότι η στόχευση τους είναι το νέο κόμμα να έχει διψήφιο αριθμό ενώ επιμένουν ότι αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Χθες το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας με σκωπτικότατα την κινητικότητα Σαμαρά ανέφερε ότι «στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που ενώ παίζονται κάθε χρόνο σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης γιατί μας αρέσουν πολύ. Παράδειγμα έβλεπα το “Ρετιρέ” προ ημερών, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική». Τόνισε, δε, ότι «τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά στην ιστορία της».

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