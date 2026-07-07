Coffee Island: Δημιουργεί petcorners σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα της Viozois

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων να προμηθεύονται τροφές και λιχουδιές για τους τετράποδους φίλους τους, παράλληλα με την αγορά του καφέ τους, προσφέρει η Coffee Island, εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία με την ελληνική εταιρεία παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς Viozois.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η αλυσίδα καφέ δημιουργεί σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου της ειδικά διαμορφωμένα Coffee Tails, μικρά pet corners όπου διατίθεται σειρά προϊόντων διατροφής για σκύλους και γάτες.

Τα σημεία αυτά φιλοξενούν premium γεύματα σε ατομικές συσκευασίες, καθώς και επιλεγμένα snacks, τα οποία παράγονται από τη Viozois με πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και συνθέσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελαιόλαδο.

Η συνεργασία απευθύνεται κυρίως στους καταναλωτές που συνδυάζουν την καθημερινή τους μετακίνηση ή τη βόλτα με τα κατοικίδιά τους με μια στάση για καφέ, διευρύνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο της Coffee Island.

Για τη Viozois, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον κλάδο των τροφών για ζώα συντροφιάς, η συνεργασία αποτελεί ακόμη ένα κανάλι διάθεσης των προϊόντων της, ενώ για την Coffee Island εντάσσεται στη στρατηγική εμπλουτισμού της εμπειρίας των πελατών μέσα από νέες υπηρεσίες και συνεργασίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες.

Με τα νέα Coffee Tails, οι δύο εταιρείες επιχειρούν να συνδέσουν την καθημερινή αγορά καφέ με τη φροντίδα των κατοικιδίων, αξιοποιώντας τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική της αγοράς προϊόντων για ζώα συντροφιάς στην Ελλάδα.

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