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07.07.2026 09:23

Coffee Island: Δημιουργεί petcorners σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα της Viozois

07.07.2026 09:23
coffee

Τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων να προμηθεύονται τροφές και λιχουδιές για τους τετράποδους φίλους τους, παράλληλα με την αγορά του καφέ τους, προσφέρει η Coffee Island, εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία με την ελληνική εταιρεία παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς Viozois.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η αλυσίδα καφέ δημιουργεί σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου της ειδικά διαμορφωμένα Coffee Tails, μικρά pet corners όπου διατίθεται σειρά προϊόντων διατροφής για σκύλους και γάτες.

Τα σημεία αυτά φιλοξενούν premium γεύματα σε ατομικές συσκευασίες, καθώς και επιλεγμένα snacks, τα οποία παράγονται από τη Viozois με πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και συνθέσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελαιόλαδο.

Η συνεργασία απευθύνεται κυρίως στους καταναλωτές που συνδυάζουν την καθημερινή τους μετακίνηση ή τη βόλτα με τα κατοικίδιά τους με μια στάση για καφέ, διευρύνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο της Coffee Island.

Για τη Viozois, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον κλάδο των τροφών για ζώα συντροφιάς, η συνεργασία αποτελεί ακόμη ένα κανάλι διάθεσης των προϊόντων της, ενώ για την Coffee Island εντάσσεται στη στρατηγική εμπλουτισμού της εμπειρίας των πελατών μέσα από νέες υπηρεσίες και συνεργασίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες.

Με τα νέα Coffee Tails, οι δύο εταιρείες επιχειρούν να συνδέσουν την καθημερινή αγορά καφέ με τη φροντίδα των κατοικιδίων, αξιοποιώντας τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική της αγοράς προϊόντων για ζώα συντροφιάς στην Ελλάδα.

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