Θερινές εκπτώσεις: Το μεγάλο στοίχημα της αγοράς είναι να επιστρέψουν οι καταναλωτές στα καταστήματα

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν επίσημα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, όμως στην αγορά οι προσφορές έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, καθώς οι εμπορικές επιχειρήσεις επιχειρούν να προσελκύσουν νωρίτερα τους καταναλωτές. Μετά από ένα συγκρατημένο πρώτο εξάμηνο, ο εμπορικός κόσμος βλέπει την εκπτωτική περίοδο ως την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να ενισχύσει τον τζίρο και να δώσει ώθηση στην κατανάλωση μέχρι το τέλος του έτους.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου. Όπως προβλέπει η νομοθεσία, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης όπου αυτό προβάλλεται.

Οι προσδοκίες της αγοράς είναι συγκρατημένα αισιόδοξες. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολικό κύκλο εργασιών από 7 έως 7,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του εμπορίου επισημαίνουν ότι ο αυξημένος τζίρος από μόνος του δεν αρκεί, εφόσον δεν συνοδεύεται από πραγματική ενίσχυση της κατανάλωσης.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, χαρακτηρίζει τις φετινές θερινές εκπτώσεις το πρώτο ουσιαστικό τεστ για την πορεία της αγοράς στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Όπως επισημαίνει, η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός μοχλός στήριξης της αγοράς, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη επισκεψιμότητα, όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη και οι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι εισπράξεις, αλλά η αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Όπως αναφέρει, η πραγματική ανάκαμψη θα φανεί όταν περισσότεροι καταναλωτές επιστρέψουν στα φυσικά καταστήματα και αυξηθεί η κατανάλωση, κάτι που εξακολουθεί να επηρεάζεται από την πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής στα οικογενειακά εισοδήματα.

Στο επίκεντρο των προβληματισμών των εμπόρων παραμένει και ο ανταγωνισμός από τις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες του εξωτερικού. Παρά την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ στις αποστολές μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, οι εκπρόσωποι της αγοράς θεωρούν ότι οι πλατφόρμες fast commerce εξακολουθούν να δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό ζητούν την εφαρμογή ενιαίων κανόνων λειτουργίας για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, εκτιμά ότι οι εκπτώσεις αποτελούν ευκαιρία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, χωρίς όμως να παραγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά. Όπως σημειώνει, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, οι πιεσμένοι οικογενειακοί προϋπολογισμοί και το αυξημένο κόστος διαβίωσης εξακολουθούν να περιορίζουν τις αγορές των νοικοκυριών.

Ο ίδιος επαναφέρει σειρά προτάσεων για την τόνωση της αγοράς, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και η ενίσχυση των ελέγχων απέναντι στο αθέμιτο εμπόριο. Παράλληλα, τονίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ίσους όρους ανταγωνισμού τόσο απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος, πάντως, θα συνοδευτεί και από κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Κυριακή 19 Ιουλίου, οπότε προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων, διεκδικώντας τη διατήρηση της κυριακάτικης αργίας, την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς.

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