Σχέδιο για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας με φορολογικά κίνητρα και επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για τη μετατροπή της Ελλάδας σε βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας παρουσίασε η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, προτείνοντας ένα νέο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο που εκτείνεται έως το 2035. Το «Ελληνικό Ναυπηγικό Μανιφέστο 2027-2035» και το πρόγραμμα «Project NEXUS» περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που αφορούν τη φορολογία, τις κρατικές ενισχύσεις, την αξιοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (ETS), τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ναυπηγείων και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.

Στόχος της πρότασης είναι να αποκτήσει η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ασιατικών ναυπηγικών ομίλων, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις εμπορικές όσο και στις αμυντικές ναυπηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη.

Ειδικό καθεστώς αντίστοιχο με την ποντοπόρο ναυτιλία

Κεντρική θέση στο σχέδιο κατέχει η πρόταση για τη δημιουργία ειδικού θεσμικού και φορολογικού πλαισίου για τα μεγάλα ναυπηγεία, στα πρότυπα που ισχύουν σήμερα για την ποντοπόρο ναυτιλία.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι απαιτείται δραστική μείωση του μη μισθολογικού κόστους, μέσω εξορθολογισμού των ασφαλιστικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, ώστε να περιοριστεί το χάσμα ανάμεσα στο συνολικό εργοδοτικό κόστος και στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. Παράλληλα προτείνει τη δημιουργία διαδικασίας ταχείας μετάκλησης εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες, με στόχο την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε μεγάλα ναυπηγικά έργα.

Τα έσοδα από το ETS να επιστρέφουν στα ναυπηγεία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση των εσόδων που προκύπτουν από το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων προτείνει τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού μέσω του οποίου σημαντικό μέρος των εσόδων που εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη ναυτιλία να επιστρέφει στον ίδιο τον κλάδο, χρηματοδοτώντας νέες επενδύσεις και καλύπτοντας μέρος της διαφοράς κόστους ανάμεσα στα ευρωπαϊκά και τα ασιατικά ναυπηγεία.

Στην ίδια κατεύθυνση εισηγείται γενναία φορολογικά κίνητρα για νέες ναυπηγήσεις και επισκευές πλοίων, τόσο για Έλληνες όσο και για Ευρωπαίους πλοιοκτήτες που επιλέγουν ναυπηγεία στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ψηφιακά ναυπηγεία και Τεχνητή Νοημοσύνη

Κομβικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί το «Project NEXUS», το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ναυπηγείων νέας γενιάς με εκτεταμένη χρήση αυτοματισμών, Τεχνητής Νοημοσύνης και συνεργατικών ρομποτικών συστημάτων (cobots).

Η πρόταση προβλέπει την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων κοπής, συγκόλλησης και ψηφιακής διαχείρισης της παραγωγής, καθώς και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των ελλείψεων σε εξειδικευμένο προσωπικό. Τα συνεργατικά ρομπότ θα αναλαμβάνουν κυρίως βαριές, επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες, λειτουργώντας υποστηρικτικά προς το ανθρώπινο δυναμικό.

Επενδύσεις με ορίζοντα το 2035

Το μανιφέστο περιλαμβάνει ακόμη προτάσεις για την προετοιμασία των ελληνικών ναυπηγείων στις τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών και στα πλοία επόμενης γενιάς, καθώς και για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιομηχανικών κόμβων που θα συνδυάζουν ναυπηγεία, λιμενικές υποδομές, logistics και μονάδες υποστήριξης.

Παράλληλα ζητείται η δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού ταμείου για την περίοδο 2027-2035, το οποίο θα στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των ναυπηγικών εγκαταστάσεων και θα καλύψει το επενδυτικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες.

Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε πυλώνα της ευρωπαϊκής άμυνας

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων υποστηρίζει ότι η χώρα μπορεί να εξελιχθεί στον νότιο πυλώνα της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα προτείνει τη δημιουργία διατλαντικού πλαισίου συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για κοινές γραμμές παραγωγής σε αμυντικά, εμπορικά και ενεργειακά ναυπηγικά προγράμματα. Σύμφωνα με το σχέδιο, η στενότερη συνεργασία Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της Δύσης από τα ασιατικά ναυπηγεία και στη σταδιακή ανάκτηση σημαντικού μέρους της παγκόσμιας ναυπηγικής δραστηριότητας.

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