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01.07.2026 10:07

Πειραιώς: Δωρεάν άμεσες μεταφορές χρημάτων σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες μέσω του IRIS

01.07.2026 10:07
iris payment pireus

Νέες δυνατότητες στις διασυνοριακές πληρωμές αποκτούν οι πελάτες της Πειραιώς, καθώς η τράπεζα εντάσσει την υπηρεσία IRIS Payments στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA (European Payments Alliance), διευρύνοντας τις άμεσες μεταφορές χρημάτων πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι ιδιώτες πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο IRIS Payments μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα σε πραγματικό χρόνο και χωρίς καμία χρέωση προς χρήστες στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ανδόρα. Η συναλλαγή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς την ανάγκη καταχώρισης IBAN ή άλλων τραπεζικών στοιχείων.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος άμεσων πληρωμών. Το δίκτυο EuroPA διασυνδέει τις εθνικές πλατφόρμες ψηφιακών πληρωμών, όπως το ελληνικό IRIS Payments, το ισπανικό Bizum, το πορτογαλικό MB WAY και το ιταλικό BANCOMAT Pay, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν εύκολες και άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Η επέκταση του δικτύου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς προβλέπεται η ένταξη και άλλων εθνικών συστημάτων πληρωμών από χώρες της ζώνης SEPA. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, οι χρήστες του IRIS θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν μεταφορές χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου σε συνολικά 18 ευρωπαϊκές χώρες.

Για την Πειραιώς, η συμμετοχή στο EuroPA αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενίσχυση των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στις καθημερινές συναλλαγές ιδιωτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενισχύει τη διασύνδεση των ελληνικών τραπεζικών υπηρεσιών με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές, διευκολύνοντας τις διασυνοριακές συναλλαγές χωρίς επιπλέον κόστος για τους χρήστες.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:53
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