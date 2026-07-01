Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Σε ντουλάπα βρέθηκε το δεύτερο πτώμα – Αναμένεται η ταυτοποίηση του

Θλίψη και οδύνη επικρατεί στη Λητή, στο Ωραιόκαστρο, για τα δύο θύματα, πατέρα και – κατά πάσα πιθανότητα – γιό που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που τύλιξε το σπίτι τους, μέσα σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον δήμο Ωραιοκάστρου, και όπως τις αναφέρει το thesspost.gr, το δεύτερο πτώμα εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα, στο σπίτι.

Αν και ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί, αλλα ούτε και η ταυτοποίηση του πτώματος, αρχική εκτίμηση είναι ότι ίσως το 12χρονο παιδί του 66χρονου τρομοκρατημένο από τη φωτιά, έψαξε για καταφύγιο.

Ο 66χρονος πατέρας, συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού, καθώς προσπαθούσε να σώσει το σπίτι από τις φλόγες.

Η 40χρονη μητέρα του 12χρονου και σύντροφος του 66χρονου μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα ενημέρωσε τους διασώστες ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί της και ο σύντροφός της, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Ωστόσο, λόγω της μεγάλης έντασης της φωτιάς, οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι, καθώς προτεραιότητα αποτελούσε η κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Λόγω της φωτιάς στους κατοίκους είχαν σταλεί δύο διαδοχικά μηνύματα από το 112, με οδηγίες απομάκρυνσης.

Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο γιατί οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο μεγάλο κτήμα της οικογένειας υπήρχαν μελίσσια και καλλιέργειες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους όταν η φωτιά πλησίασε.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν αναμένεται να διευκρινιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

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