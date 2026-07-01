Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Πάλευε να σώσει το σπίτι του ο 60χρονος που βρέθηκε νεκρός – Αναμένεται η ταυτοποίηση της σορού του 12χρονου

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας, εκτυλίσσονται από το μεσημέρι της Τρίτης (30.06.2026) στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, μετά την τεράστια φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι και γρήγορα επεκτάθηκε και στο χωριό Λητή.

Νεκρός ανασύρθηκε ο 66χρονος ένοικος του σπιτιού που κάηκε ολοσχερώς, ενώ εντός του βρέθηκε και η σορός δεύτερου ανθρώπου που φαίνεται πως ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται.

Αν και ακόμα αναμένονται οι εξετάσεις για την ταυτοποίησή της δεύτερης σορού, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ανήκει στο 12χρονο αγόρι.

Η δεύτερη σορός βρέθηκε μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι, ώρες μετά την δύσκολη επιχείρηση που εκτέλεσαν οι πυροσβέστες στο Ωραιόκαστρο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η υπόθεση θυμίζει θρίλερ. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως τόσο η 40χρονη όσο και ο 66χρονος προσπαθούσαν επί ώρες και με όποιο μέσο είχαν, να σβήσουν τις φλόγες και να προστατέψουν το σπίτι τους.

Εν τέλει οι πυροσβέστες βρήκαν την 40χρονη με εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια και την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Λίγη ώρα μετά και δίπλα από το σπίτι, βρέθηκε και η σορός του 66χρονου άνδρα.

Κάτοικοι ανέφεραν αμέσως στις αρχές για την εξαφάνιση του 12χρονου παιδιού, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι πυροσβέστες εν τέλει βρήκαν την δεύτερη σορό, το βράδυ της Τρίτης. Φαίνεται πως ο δεύτερος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του από την φωτιά, εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες που είχαν τυλίξει το σπίτι.

Άνδρες του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής παραμένουν ακόμη και σήμερα στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

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