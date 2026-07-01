Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Στο μικροσκόπιο οι εκσκαφές για το πολυτελές συγκρότημα που ανεγειρόταν δίπλα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Οι πέντε προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής για την ανέγερση νέας πενταώροφης πολυκατοικίας στο διπλανό οικόπεδο. Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική ολοκλήρωσε τις έρευνες επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες.

Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση

Οι πέντε προσαγωγές που είχαν πραγματοποιηθεί λίγες ώρες μετά την κατάρρευση μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργάτες που βρίσκονταν στο εργοτάξιο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά επικίνδυνες παρεμβάσεις σε οικοδομές και πολεοδομικές παραβάσεις.

Πυροσβεστική: Δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα, με τον συντονιστή επιχειρήσεων Αττικής της Πυροσβεστικής, υποστράτηγο Βικέντιο Μαρινάκη, να επιβεβαιώνει ότι όλοι οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι τέσσερα άτομα είχαν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν εκτός του κτιρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η ΕΜΑΚ, δύο ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής.

Η τετραώροφη πολυκατοικία διέθετε επτά διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν έξι οικογένειες.

Σφραγίστηκε το σημείο – Αγωνία για ένα σκυλάκι

Ο χώρος γύρω από το κτίριο αποκλείστηκε και σφραγίστηκε από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως.

Παράλληλα, ένοικοι της πολυκατοικίας αναζητούν το κατοικίδιό τους, το οποίο εκτιμάται ότι βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια.

«Κάποια αστοχία έγινε στις εκσκαφές»

Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης δήλωσε ότι από τον αρχικό έλεγχο της Πολεοδομίας δεν είχε προκύψει καμία έκθεση επικινδυνότητας ή αυθαιρεσίας για κανένα από τα δύο όμορα ακίνητα.

Όπως εξήγησε, στο οικόπεδο με αριθμό 20 υπήρχε νόμιμη άδεια κατεδάφισης και στη συνέχεια άδεια ανέγερσης νέου κτιρίου.

«Τώρα στις εκσκαφές του υπογείου κάποια αστοχία θα έγινε και επήλθε η κατάρρευση», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την προκαταρκτική εξέταση και τη δικαστική έρευνα.

Το πολυτελές συγκρότημα που σχεδιαζόταν να κατασκευαστεί

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διπλανό οικόπεδο είχε ξεκινήσει η ανέγερση ενός νέου πενταώροφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο, πυλωτή και σοφίτα, το οποίο θα κατασκευαζόταν σε άμεση επαφή με την πολυκατοικία που κατέρρευσε.

Το έργο είχε σχεδιαστεί από δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς και παρουσιαζόταν ως επένδυση υψηλών προδιαγραφών στην περιοχή Κεραμεικού – Πετραλώνων – Θησείου.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του project, το συγκρότημα θα περιλάμβανε κατοικίες με μεγάλες βεράντες, ενεργειακή θωράκιση, σύγχρονα αντισεισμικά χαρακτηριστικά, τεχνολογίες smart home, premium υλικά, υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μαρμάρινους κοινόχρηστους χώρους.

Οι κατοικίες απευθύνονταν σε αγοραστές υψηλών απαιτήσεων και επενδυτές, με έμφαση στην εγγύτητα προς το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τους σταθμούς του Μετρό και βασικές υποδομές της πόλης.

Στο μικροσκόπιο οι εργασίες εκσκαφής

Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι πραγματογνώμονες είναι εάν οι εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης για το νέο κτίριο συνδέονται άμεσα με την κατάρρευση της παλιάς πολυκατοικίας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και εάν υπήρξε στατική επιβάρυνση του γειτονικού κτιρίου κατά την εξέλιξη των εργασιών.

Τι πήγε στραβά

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος Κώστας Σαχμπάζης εξήγησε ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτιρίων από πιθανές καθιζήσεις.

«Αν υπάρχουν υπόγεια και πάμε σε βάθος μεγαλύτερο των δύο μέτρων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι παρειές δεν θα επηρεάσουν με καθιζήσεις το όμορο κτίριο. Αυτό συμβαίνει εκεί στην Αλκμήνης 22», είπε χαρακτηριστικά.

«Ότα βγήκε η άδεια για την κατασκευή του όμορο παλιού κτιρίου, δεν υπήρχε ο αντισεισμικός κανονισμός που υπάρχει σήμερα. Έχει υποστεί με τον καιρό διάβρωση, αποσάθρωση, οξύδωση. Πέφτει κι άλλο άρα η αντοχή του. Πας λοιπόν εσύ επειδή θέλεις να κάνεις το δικό σου κτίριο και σκάβεις, κατεβαίνεις, φέρνεις το μέτωπο του πρανούς ελεύθερο, ενώ στηριζόταν από τις υπάρχουσες γαίες», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Οικογενειακή τραγωδία από τη φωτιά στο Δερβένι Ωραιοκάστρου: Εντοπίστηκε δεύτερη σορός

Μηχανικός εξηγεί τι οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Δεν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, πέντε συλλήψεις

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εικόνες-σοκ από τη σχολή του Τάσου Ξιαρχό (Video)