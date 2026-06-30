Τραγωδία στο Δερβένι: Εντοπίστηκε δεύτερη σορός

Δεύτερη σορός εντοπίστηκε στο σπίτι που κάηκε στον οικισμό Λητή. Η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί προς το παρόν, ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 66χρονου που ανασύρθηκε νεκρός και της 40χρονης εγκαυματίας.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας.

Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μια γυναίκα με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την περιοχή της Ανθούπολης προς τη Λητή.