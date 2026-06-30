Μηχανικός εξηγεί τι οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Δεν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, πέντε συλλήψεις

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι πέντε προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί στην περιοχή.

Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί οι εργασίες κατεδάφισης που εκτελούνταν στο διπλανό κτίριο.

Η άδεια κατεδάφισης εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και έλαβε την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα. Αφορούσε την κατεδάφιση υφιστάμενου διώροφου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη, εμβαδού 213 τμ, προκειμένου να ανεγερθεί 5ώροφο κτίριο. Τον Ιούλιο του 2025 ανανεώθηκε η άδεια κατεδάφισης, καθώς το ακίνητο άλλαξε ιδιοκτήτη. Κατόπιν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε αρχικά η προέγκριση και τον Μάρτιο του 2026 η οικοδομική άδεια.

Τι πήγε στραβά

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος Κώστας Σαχμπάζης εξήγησε ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτιρίων από πιθανές καθιζήσεις.

«Αν υπάρχουν υπόγεια και πάμε σε βάθος μεγαλύτερο των δύο μέτρων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι παρειές δεν θα επηρεάσουν με καθιζήσεις το όμορο κτίριο. Αυτό συμβαίνει εκεί στην Αλκμήνης 22», είπε χαρακτηριστικά.

«Ότα βγήκε η άδεια για την κατασκευή του όμορο παλιού κτιρίου, δεν υπήρχε ο αντισεισμικός κανονισμός που υπάρχει σήμερα. Έχει υποστεί με τον καιρό διάβρωση, αποσάθρωση, οξύδωση. Πέφτει κι άλλο άρα η αντοχή του. Πας λοιπόν εσύ επειδή θέλεις να κάνεις το δικό σου κτίριο και σκάβεις, κατεβαίνεις, φέρνεις το μέτωπο του πρανούς ελεύθερο, ενώ στηριζόταν από τις υπάρχουσες γαίες», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκε η έρευνα στα συντρίμμια χωρίς τον εντοπισμό εγκλωβισμένοι. Ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής, Βικέντιος Μαρινάκης τόνισε ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης κι άμεσα έφτασαν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με την 1η ΕΜΑΚ, δύο ειδικά διασωστικά σκυλιά καθώς και διασωστικό όχημα.

Στην αρχή, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τέσσερα άτομα ήταν εγκλωβισμένα , στελέχη ωστόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες « διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς». «Παραμένουμε στο πεδίο και συνεχίζουμε την έρευνα και διάσωση», τόνισε ενώ υπογράμμισε ότι στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής.

«Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται σχεδόν η έρευνά μας. Θα παραμείνουμε στο σημείο μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, όπως και είμαστε σχεδόν σίγουροι αυτή τη στιγμή, ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, να πάει κάτι λάθος και σε λίγο θα αποχωρήσουμε», επισήμανε.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας σήμερα και στο σημείο μετέβησαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελούταν από επτά διαμερίσματα, στα οποία σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες διέμεναν 6 οικογένειες. Τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν, εκτός κτιρίου, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής αλλά και ένοικος της πολυκατοικίας ο ήχος που ακούστηκε ήταν εκκωφαντικός σαν να σημειώνεται εκείνη την ώρα σεισμός, ωστόσο όλοι είχαν καταφέρει να βγουν εγκαίρως ενώ κάποιοι απουσίαζαν από το κτίριο.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης, πρόκειται για δύο οικόπεδα επί της ουσίας, αυτό που βρίσκεται στον αριθμό 22 και αυτό στο 20. «Στο 22 υπήρχε η υφιστάμενη πολυκατοικία η οποία κατέρρευσε, είναι τετραώροφη της δεκαετίας του ’70. Σε έναν πρώτο έλεγχο με την Πολεοδομία δεν υπήρχε καμία έκθεση αυτοψίας είτε επικινδυνότητας είτε αυθαίρετων για κανένα εκ των δύο ακινήτων. Για το δεύτερο ακίνητο που ήταν στον αριθμό 20 υπάρχει άδεια κατεδάφισης και μετά έγινε άδεια ανέγερσης. Τώρα στις εκσκαφές του υπογείου κάποια αστοχία θα έγινε και επήλθε η κατάρρευση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι μηχανικοί γιατί είναι εταιρεία που έχει αγοράσει το ακίνητο στον αριθμό 20, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αυτόφωρο. Θα διενεργηθεί και προκαταρκτική εξέταση, αλλά προφανώς θα υπάρχει και κάποια δικογραφία, άρα καλό είναι να αποφύγουμε τις λεπτομέρειες γιατί μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια στην υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρλαύτης.

«Ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα την ώρα της κατάρρευσης και «έτσι δεν θρηνήσαμε και θύματα. Ήμασταν τυχεροί», τόνισε.

Τέλος επισήμανε ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει καιρό πριν, χωρίς να γνωρίζουν σε ποιο «σημείο ακριβώς», είχαν προχωρήσει. «Δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακριβώς, αλλά έχουν ξεκινήσει καιρό πριν, γιατί πριν τις εκσκαφές υπήρχε κατεδάφιση κτίσματος. Με άλλη οικοδομική άδεια», υπογράμμισε.

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