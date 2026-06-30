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30.06.2026 18:59

Πετράλωνα: Καρέ καρέ η κατάρρευση της πολυκατοικίας – Φωτογραφίες με το κτίριο να παίρνει κλίση και να πέφτει

30.06.2026 18:59
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Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τις στιγμές λίγο πριν την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης (30/6), όταν το κτίριο άρχισε να παίρνει επικίνδυνη κλίση και ακολούθησε η κατάρρευση.

Η πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων, η οποία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν σε γειτονική οικοδομή.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το κτήριο να καταρρέει τη στιγμή που στη διπλανή οικοδομή εκτελεί εργασίες μία πρέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διπλανή οικοδομή όπου γίνονταν οι εργασίες, οι οποίες φαίνεται να προκάλεσαν την κατάρρευση της πολυκατοικίας, είχε άδεια για την ανέγερση κτιρίου 5 ορόφων.

Αμέσως μετά την κατάρρευση στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. Συγκεκριμένα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή δύο ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες μονάδες Ε.Μ.Α.Κ., εφόσον χρειαστεί να συνδράμουν.


Για την υπόθεση προσήχθησαν συνολικά 5 άτομα, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γίνονταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν διευκρινήσεις για τις εργασίες, που ήταν σε εξέλιξη και φέρονται να προκάλεσαν την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας, καθώς και για το αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες.

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ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 19:36
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