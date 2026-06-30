Πετράλωνα: Συγκλονιστικά στιγμιότυπα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας (photos/videos)

Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας από τα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22.

Εκτός κτιρίου εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και οι τέσσερις διαμένοντες στην πολυκατοικία, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Όπως έγινε γνωστο από την Πυροσβεστική, οι συγκεκριμένοι τέσσερις κάτοικοι της πολυκατοίκίας είχαν βγει από το κτίριο. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται πάντως, με εντατικό ρυθμό για την περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένος και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Στην προσαγωγή πέντε ατόμων προχώρησε η αστυνομία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες και τέσσερις εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα η αστυνομία ψάχνει τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό.

Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την Πολεοδομία.

Παράλληλα λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ηούς και στην οδό Κειριάδων από την γέφυρα Πουλοπούλου.

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