Φωτιά τώρα στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης – 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν 4 εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 18:27 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπόταμος της Νήσου #Σαμοθράκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, εθελοντές, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαμοθράκης.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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