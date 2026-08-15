Φωτιά τώρα στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης – 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν 4 εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης.
Μάλιστα, λίγο πριν τις 18:27 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, εθελοντές, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαμοθράκης.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.
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