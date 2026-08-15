Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 324 κιλά κάνναβης μέσα σε ανακυκλώσιμα υλικά – Από την Αλβανία θα κατέληγαν μέσω Ελλάδας στην Τουρκία (Video)

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Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης από την Αλβανία προς την Τουρκία, μέσω της Ελλάδας.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8), ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί (58χρονος και 43χρονος), ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, η οποία διέθετε ιεραρχική δομή και επαγγελματική υποδομή, χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα διεθνών μεταφορών για τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, ενώ αξιοποιούσαν νόμιμα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, τόσο για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες όσο και για την κάλυψη και τη νομιμοφάνεια των μετακινήσεων των οχημάτων.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, ως εξής:

– ο μη συλληφθείς, είχε αναλάβει το γενικό συντονισμό των ενεργειών στην Ελλάδα για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα, την ανεύρεση κατάλληλων χώρων για την προσωρινή αποθήκευσή τους, καθώς και για τη διαμόρφωση των κρυπτών εντός φορτίων χαρτιού προς ανακύκλωση, όπου αποκρύπτονταν τα ναρκωτικά, αναλαμβάνοντας παράλληλα τις επαφές με τους προμηθευτές και τον συντονισμό των οδηγών των φορτηγών οχημάτων, για την περαιτέρω μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς την Τουρκία,

– ο 58χρονος, είχε αναλάβει την υποστήριξη των ενεργειών που αφορούσαν στη μεταφορά, απόκρυψη και παράδοση των ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς την Τουρκία,

– ο 43χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την απόκρυψή τους εντός ειδικά διαμορφωμένων κρυπτών στα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά τους, μέσω της ελληνικής επικράτειας, προς την Τουρκία.

Κατά την επιχείρηση, οι δυο συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε περίκλειστο χώρο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να κατέχουν από κοινού και για λογαριασμό των λοιπών μελών της οργάνωσης, 8 παλέτες με φορτίο χαρτί προς ανακύκλωση.

Από τις παλέτες, 4 βρίσκονταν εντός επικαθήμενου οχήματος και 4 δίπλα από αυτό, ενώ στο εσωτερικό των φορτίων είχαν διαμορφωθεί ειδικές κρύπτες, όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 324 κιλών και 474 γραμμαρίων περίπου, με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά και διακίνησή τους στην Τουρκία.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 324 κιλών και 474 γραμμαρίων,

– επικαθήμενο όχημα,

– 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

– 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

– πινακίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτου αλλοδαπών Αρχών,

– 11 κενά σακβουαγιάζ πλησίον του χώρου κατάσχεσης των ναρκωτικών ουσιών και

το χρηματικό ποσό των 1.165 ευρώ.

Υπολογίζεται ότι το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό συνεργών τους σε Αλβανία και Τουρκία συνεχίζονται.

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