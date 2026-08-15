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15.08.2026 16:49

Φωτιά τώρα στη Σκύρο – Συναγερμός 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά

15.08.2026 16:49
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Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο σήμερα το μεσημέρι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα για 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός Αχερούνες», αναφέρει το μήνυμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό  περίπου στις 16:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 16:57
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