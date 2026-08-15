Φωτιά τώρα στη Σκύρο – Συναγερμός 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά

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Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο σήμερα το μεσημέρι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα για 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην νήσο #Σκύρο



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Αχερούνες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός Αχερούνες», αναφέρει το μήνυμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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