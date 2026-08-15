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ΕΛΛΑΔΑ

15.08.2026 16:07

Ρόδος: Επικίνδυνες βουτιές από το σφραγισμένο τραμπολίνο στην παραλία «Έλλη» – Παρέμβαση του Λιμενικού (Video)

15.08.2026 16:07
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Ανησυχία προκαλούν οι εικόνες από την παραλία «Έλλη» της Ρόδου, παρά το γεγονός ότι η κατασκευή έχει σφραγιστεί και η χρήση της έχει απαγορευτεί για λόγους ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, σκάφος του Λιμενικού επιχειρεί να απομακρύνει όσους προσπαθούν να προσεγγίσουν ή να ανέβουν στον βατήρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ιστορικό τραμπολίνο στην παραλία «Έλλη» έχει σφραγιστεί από το Λιμεναρχείο και έχει τεθεί εκτός χρήσης για λόγους ασφαλείας, καθώς ήδη από το 2025 είχαν διατυπωθεί σοβαρές προειδοποιήσεις σχετικά με τη στατική επάρκεια της κατασκευής.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 16:57
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