Βέλγιο: Στις φλόγες το μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο της χώρας

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Tουλάχιστον 16.500 στρέμματα έγιναν στάχτη στην πυρκαγιά στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Λιέγης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην δασώδη ζώνη της περιοχής Φάν (Fagnes) κοντά στα σύνορα με την Γερμανία και επεκτάθηκε κατά την διάρκεια της νύκτας.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ανέπτυξε τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, την Σουηδία και την Ολλανδία στην περιοχή όπου επιχειρούν πυροσβέστες, στρατιώτες και αγρότες.

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