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15.08.2026 16:18

ΗΠΑ: Ένοπλη επιθεση σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια – Πολλοί τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

15.08.2026 16:18
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς από αδιευκρίνιστο αριθμό δραστών, από τους οποίους υπήρξαν αρκετοί τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις Quad Annexes, με τις αρχές να επιβάλλουν αποκλεισμό στην πανεπιστημιούπολη, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου, πολλά άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Μέχρι στιγμής, οι τραυματισμοί τους δεν φαίνεται να είναι απειλητικοί για τη ζωή τους.

Η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης και η αστυνομία της κομητείας Τσέστερφιλντ έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα των υπόπτων, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Το πανεπιστήμιο κάλεσε τους φοιτητές και το προσωπικό να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών όσο συνεχίζεται η αστυνομική επιχείρηση.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 16:57
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