ΗΠΑ: Πολιτική θύελλα για την κατάσταση του πληρώματος στο USS Αβραάμ Λίνκολν – Αρνείται τις καταγγελίες ο Τραμπ

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την Παρασκευή τις ανησυχίες που εκφράζονται για τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στο αεροπλανοφόρο USS Αβραάμ Λίνκολν. Παρά τις πιέσεις από νομοθέτες για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την ψυχική υγεία του πληρώματος έπειτα από εννέα μήνες συνεχούς ανάπτυξης, ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά τα σχετικά ρεπορτάζ, τονίζοντας πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Το αεροπλανοφόρο, το οποίο έχει ως βάση το Σαν Ντιέγκο, βρίσκεται σε ανάπτυξη εδώ και εννέα μήνες και πολλαπλές αναφορές δείχνουν ότι οι οικογένειες των μελών του πληρώματος ανησυχούν έντονα για την έλλειψη τροφίμων και άλλων βασικών προμηθειών. Ήδη, τουλάχιστον ένας ναύτης βρέθηκε στη θάλασσα, γεγονός που ώθησε το αμερικανικό Ναυτικό να ξεκινήσει έρευνα, ενώ δημοσιεύματα των Military Times κάνουν λόγο και για άλλες αντίστοιχες απόπειρες από το πλήρωμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι δεν θεωρεί πως το πλοίο βρίσκεται ανεπτυγμένο για χρονικό διάστημα «ούτε κατά διάνοια αρκετό». Παράλληλα, αμφισβήτησε το κατά πόσο οι οικογένειες του πληρώματος των 5.000 και πλέον ατόμων ανησυχούν για την ευημερία τους, σημειώνοντας ότι το USS Τζορτζ Ουάσιγκτον βρίσκεται καθ’ οδόν για να αντικαταστήσει το Λίνκολν στη Μέση Ανατολή. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ανησυχία των συγγενών, ο πρόεδρος απάντησε αφοπλιστικά: «Όχι, δεν ανησυχούν».

Το παρασκήνιο

Μέσα ενημέρωσης όπως οι Navy Times, οι Military Times και η Stars and Stripes ήταν από τα πρώτα που ανέδειξαν την κατάσταση. Το αεροπλανοφόρο δεν έχει δέσει σε λιμάνι εδώ και τουλάχιστον 200 ημέρες, αν και ο κανονικός προγραμματισμός προβλέπει στάσεις κάθε 30 με 45 ημέρες, εκτός αν οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαγορεύουν. Οικογένειες ναυτών κατήγγειλαν ότι το πλήρωμα στερείται βασικών ειδών, όπως προϊόντα υγιεινής, και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του μολυσμένου νερού, με την εξάντληση και το χαμηλό ηθικό να κυριαρχούν.

Από την πλευρά του, ο ασκών χρέη υπουργού Ναυτικού, Χανγκ Κάο, δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία απώλεια ζωής στο πλοίο και ότι «αντιμετωπίστηκε ένας μικρός αριθμός περιστατικών ψυχικής υγείας». Πρόσθεσε ότι τα γεύματα «προσαρμόστηκαν όταν δεν υπήρχε δυνατότητα φρέσκου ανεφοδιασμού, χωρίς να χαθεί ούτε ένα γεύμα», αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει τις υπόλοιπες καταγγελίες.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι νέοι και οι νέες μας έχουν πιεστεί στα όριά τους, αλλά δεν λύγισαν ποτέ. Είναι δικαιολογημένα κουρασμένοι, αλλά ποτέ δεν έμειναν εκτός μάχης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάο, κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι «προσπαθούν να παρουσιάσουν τους πολεμιστές μας ως θύματα. Αυτό δεν είναι μόνο ανέντιμο, αλλά απομακρύνει και την προσοχή από τον εχθρό και την απειλή που συνιστά για το έθνος, τον λαό και τον τρόπο ζωής μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έκανε λόγο για «πλήρως διαστρεβλωμένες» συνθήκες, δηλώνοντας: «Ορισμένες αναπτύξεις διαρκούν περισσότερο από άλλες, και τρέφω περισσότερο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ναύτες από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό που κάνουν στην ανοιχτή θάλασσα και σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες με λιγότερες στάσεις σε λιμάνια, είναι απίστευτο». Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του παρέπεμψε στα σχόλια του Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, νομοθέτες και από τα δύο κόμματα ζητούν έρευνες. Οι γερουσιαστές Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ και Ρούμπεν Γκαλέγκο έκαναν δημόσια έκκληση για διερεύνηση της υπόθεσης, με τον δεύτερο να ζητά άδεια να επισκεφθεί το πλοίο. Το ζήτημα του USS Αβραάμ Λίνκολν αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση για παρατεταμένες αναπτύξεις αμερικανικών αεροπλανοφόρων, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διατηρεί αυξημένες τις ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το USS Τζέραλντ Ρ. Φορντ κατέγραψε ρεκόρ 326 ημερών στη θάλασσα πριν επιστρέψει, ενώ το USS Τζορτζ Χ. Μπους βρίσκεται επίσης σε αποστολή για μήνες.

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