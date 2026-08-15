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15.08.2026 12:12

Κουνούπια: Τι τα προσελκύει και ποια μέτρα λειτουργούν πραγματικά

15.08.2026 12:12
kounoupia 1
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Τα θηλυκά κουνούπια εντοπίζουν τους ανθρώπους ανιχνεύοντας το διοξείδιο του άνθρακα, τη θερμότητα του σώματος και τις ιδιαίτερες οσμές που παράγουν τα βακτήρια του δέρματος.
  • Η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών με δραστικές ουσίες όπως το DEET αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας για τους πολίτες.
  • Παράλληλα, η κάλυψη του σώματος με ανοιχτόχρωμα ρούχα, η τοποθέτηση σιτών και η χρήση ανεμιστήρων δυσκολεύουν την προσέγγιση των κουνουπιών.
  • Η συστηματική απομάκρυνση στάσιμου νερού από γλάστρες και δοχεία κρίνεται απαραίτητη για τον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής των εντόμων.
  • Αντιθέτως, μέθοδοι όπως η κατανάλωση σκόρδου ή η χρήση συσκευών υπερήχων δεν παρέχουν αξιόπιστη προστασία και δεν υποκαθιστούν τα εγκεκριμένα σκευάσματα.

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Γιατί τα κουνούπια τσιμπούν επίμονα ορισμένους ανθρώπους και σχεδόν αγνοούν άλλους; Δεν φταίει το «γλυκό αίμα». Τα θηλυκά κουνούπια εντοπίζουν τον άνθρωπο συνδυάζοντας το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέει, τη θερμότητα του σώματος και τις οσμές του δέρματος.

Η έντονη άσκηση, η εφίδρωση και η αυξημένη θερμοκρασία του σώματος μπορούν να μας κάνουν περισσότερο «ορατούς». Ρόλο παίζουν επίσης οι ουσίες που παράγονται από τα βακτήρια του δέρματος, γι’ αυτό και δύο άνθρωποι που κάθονται δίπλα μπορεί να δέχονται διαφορετικό αριθμό τσιμπημάτων. Δεν υπάρχει, πάντως, σαπούνι ή άρωμα που να μας κάνει απολύτως αόρατους στα κουνούπια.

Τα μέτρα που έχουν αποτέλεσμα

Το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι ένα εγκεκριμένο εντομοαπωθητικό. Αναζητούμε δραστικές ουσίες όπως DEET, ικαριδίνη ή πικαριδίνη και IR3535. Προστασία παρέχουν επίσης προϊόντα με έλαιο ευκαλύπτου λεμονιού ή PMD, τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται σε παιδιά κάτω των τριών ετών. Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες της συσκευασίας και δεν εφαρμόζουμε το προϊόν σε μάτια, στόμα, πληγές ή κάτω από τα ρούχα. Αν χρησιμοποιούμε και αντηλιακό, βάζουμε πρώτα το αντηλιακό και μετά το εντομοαπωθητικό.

Οι αναλυτικές συστάσεις του CDC:

Φοράμε ανοιχτόχρωμα, χαλαρά ρούχα που καλύπτουν χέρια και πόδια, τοποθετούμε σίτες σε πόρτες και παράθυρα και χρησιμοποιούμε κουνουπιέρες σε βρεφικά κρεβάτια και καρότσια. Ένας ανεμιστήρας κοντά στο σημείο όπου καθόμαστε μπορεί επίσης να βοηθήσει, επειδή δυσκολεύει την πτήση των κουνουπιών και διασκορπίζει τα ίχνη διοξειδίου του άνθρακα και οσμών.

Εξίσου σημαντική είναι η κατάργηση των εστιών αναπαραγωγής. Αδειάζουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα νερό από πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, ποτιστήρια, παιδικά παιχνίδια και καλύμματα. Καθαρίζουμε υδρορροές και σκεπάζουμε καλά δοχεία νερού.

Ακόμη και πολύ μικρή ποσότητα στάσιμου νερού μπορεί να αρκεί για την ανάπτυξη προνυμφών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι τα κουνούπια αναπαράγονται ακόμη και σε μικρά δοχεία γύρω από τα σπίτια.

Αντίθετα, η βιταμίνη Β, το σκόρδο, τα βραχιόλια, οι εφαρμογές υπερήχων και ένα κερί σιτρονέλας δεν προσφέρουν αξιόπιστη προστασία από μόνα τους. Μπορεί να έχουν περιορισμένη τοπική δράση, αλλά δεν αντικαθιστούν το εντομοαπωθητικό, τις σίτες και την απομάκρυνση του στάσιμου νερού.

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