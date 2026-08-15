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15.08.2026 13:56

Θέουτα: Έρευνα στο Μαρόκο για νέα παραπλανητικά μηνύματα για ανοιχτά σύνορα σήμερα 15 Αυγούστου

15.08.2026 13:56
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Στρατιώτες στέκονται φρουροί έξω από δημόσια κτίρια μέχρι και σούπερ μάρκετ και περιπολικά αναπτύχθηκαν στις κεντρικές λεωφόρους κεντρικές λεωφόρους στον θύλακα της Θέουτα καθώς η Ισπανία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας με στόχο να αποτραπεί νέα μαζική παραβίαση των συνόρων. Ο συναγερμός οφείλεται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποκινούν την οργάνωση συλλογικών, παράνομων προσπαθειών διέλευσης» προς τη Θέουτα.

Για περισσότερο από μία εβδομάδα, διαδικτυακές αναρτήσεις διαδίδουν ότι η συνοριακή διέλευση μεταξύ της μαροκινής πόλης Φνιντέκ και του ισπανικού θύλακα θα ήταν ανοιχτή στις 15 Αυγούστου, ημέρα αργίας στην Ισπανία.

 Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Μαρόκου, Ρασίντ Ελ Χάλφι, ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι «έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αναρτήσεις που ξεσηκώνουν νέο κύμα μετανάστευσης».

Ωστόσο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου κάλεσε τις ισπανικές αρχές να επιταχύνουν την επιστροφή των ανηλίκων καθώς περίπου 1.000 ασυνόδευτα παιδιά, παραμένουν στην ισπανική επικράτεια, μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα στις 30 και 31 Ιουλίου.

Θέουτα: Νέο συναγερμό προκαλούν διαδικτυακά μηνύματα για ανοιχτά σύνορα στις 15 Αυγούστου

Οι μαροκινές αρχές αναφέρουν 11 θανάτους ως απολογισμό, ενώ η Ισπανία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ωστόσο, η Μαροκινή Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μη κυβερνητική ομάδα, ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 141.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περίπου 70.000 από τους 72.000 μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα από το Μαρόκο έχουν επιστρέψει, αφήνοντας πίσω περίπου 2.000 ανθρώπους.

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