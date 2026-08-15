Πυρκαγιά στη Σίβηρη: Άνοιξε ο δρόμος Πολύχρονο – Κασσανδρινό – Φούρκα

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Στην κυκλοφορία δόθηκε πλέον ο δρόμος Πολύχρονο – Κασσανδρινό – Φούρκα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Δήμου Κασσάνδρας, μετά τα προβλήματα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν προκύψει στην περιοχή εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη.

Ο Δήμος Κασσάνδρας καλεί τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.

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