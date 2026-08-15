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15.08.2026 15:11

Κορωπί: Φωτιά στην περιοχή Καρελά – Στη μάχη και εναέρια μέσα

15.08.2026 15:11
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρελά στο Κορωπί Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη συμβολή των οδών Πεισίστρατου και Δημοσθένους, στον Δήμο Κρωπίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα και γεωργική έκταση, ενώ η εστία υπολογίζεται ότι εκτείνεται σε περίπου ένα στρέμμα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούν 45 πυροσβέστες και 1 πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Ακόμη, από αέρος συμβάλουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 16:57
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