Avengers Doomsday: Το νέο ανατριχιαστικό trailer της δραματικής 5ης ταινίας των Εκδικητών

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Η Marvel Studios παρουσίασε νέο trailer για το Avengers: Doomsday στο πλαίσιο του Disney Entertainment Showcase στο D23. Πρόκειται για το ίδιο «special look» που είχε προβληθεί στο Hall H του San Diego Comic-Con τον Ιούλιο και το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα μέχρι σήμερα.

Το δίλεπτο υλικό στηρίζεται στην αφήγηση της Sue Storm (Vanessa Kirby), η οποία προειδοποιεί τους υπόλοιπους ήρωες για τον Victor von Doom, λέγοντας πως γνώριζε ότι είχε χαθεί αλλά δεν είχε αντιληφθεί πόσο είχε σπάσει.

Το trailer δίνει επίσης τα πρώτα στοιχεία για το παρελθόν του χαρακτήρα, υπαινισσόμενο ότι η στροφή του προς το κακό συνδέεται με τον θάνατο της συζύγου και του παιδιού του, ενώ σε ένα από τα πλάνα εμφανίζεται να σηκώνει στρατό από Sentinels.

Παράλληλα, στο D23 εκτέθηκε δεύτερη στολή του Doctor Doom, διαφορετική από τη battle-ready πανοπλία του SDCC, με πιο μεσαιωνικό σχεδιασμό, μεταλλική μάσκα και πράσινο μανδύα με κουκούλα.

Το Avengers: Doomsday σκηνοθετείται από τους Anthony και Joe Russo σε σενάριο του Stephen McFeely, με τον Robert Downey Jr. στον ρόλο του Doctor Doom και ένα cast που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Chris Evans, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Anthony Mackie, Florence Pugh, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Patrick Stewart και Ian McKellen.

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