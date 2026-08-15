Ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων: Χαιρετίζουν το «μπλόκο» από το ΣτΕ τα αναγνωρισμένα κολλέγια – Ζητούν παραιτήσεις

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Mε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων δηλώνει δικαιωμένη για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έβαλε μπλόκο σε τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια, αφήνοντας την κυβέρνηση εκτεθειμένη.

Η ΠΕΑΚ κάνει λόγο για δικαίωση των θέσεών της και υπογραμμίζει ότι είναι «μονόδρομος η παραίτηση των εμπλεκόμενων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Με αίσθημα απόλυτης δικαίωσης των θέσεων μας για τον νόμο 5094/24 για τα ΝΠΠΕ, πληροφορηθήκαμε την απόφαση του 3ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ( ΣτΕ) μεπροεδρεύοντα τον Αντιπρόεδρο κ. Δ. Κυριλλόπουλο.

Τόσο ως προσφεύγουσα στις ΑιτήσειςΑκυρώσεως, αλλά, κυρίως, ως το θεσμικό όργανο που προασπίζεται της νομιμότητας του κλάδουτης ιδιωτικής πανεπιστημιακής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, είχαμε αναδείξει επανειλημμένατους τελευταίους 18 μήνες, τα σκοτεινά σημεία και την αδιαφάνεια της διαδικασίας αδειοδότησηςτων ΝΠΠΕ.

Συγκεκριμένα, με εξώδικο που είχαμε αποστείλει στις 18 Ιουνίου 2025 στο Υπουργείο Παιδείας, στην ΕΘΑΑΕ και στον ΕΟΠΠΕΠ, είχαμε επισημάνει τα ασύλληπτα σκάνδαλα που κατά μεγάλο μέρος τους κρίθηκαν σήμερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με δεύτερο εξώδικο, στις 4 Αυγούστου 2025 ,ζητούσαμε να ληφθούν μέτρα και να δημοσιοποιηθούν οι φάκελοι των αιτήσεων αδειοδότησης. Αντί απάντησης, το Υπουργείο Παιδείας, δυο ημέρες προ του θερινού κλεισίματος της Βουλής, νομοθέτησε την ασυλία των μελών της ΕΘΑΑΕ και του ΕΟΠΠΕΠ. Πλέον, ο Ελληνικός λαός γνωρίζει τον λόγο!

Είναι καταφανές από τη σημερινή τελεσίδικη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι ειδικά η ΕΘΑΑΕ, φέρει βαρύτατη ευθύνη για όσα φαιδρά προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες και ταοποία, µέσω διαφόρων τοποθετήσεων, συνεντεύξεων και δηλώσεων του Προέδρου της, μείωνε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας τους Έλληνες πολίτες ότι «όλα έχουν καλώς»! Η σημερινή απόφαση αποτελεί ράπισμα στο πρόσωπο του Προέδρου Μήτκα. Σε κάθε ευνομούμενο κράτος ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής θα έπρεπε να έχει ήδη υποβάλει την παραίτηση του!

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την απόφαση του ΣτΕ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Θεωρούσαμε ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη όταν οι πολίτες κρίνουν ότι οι πράξεις της διοίκησηςτους θίγουν, αποτελεί κατοχυρωμένο και αναφαίρετο Συνταγματικό δικαίωμα. Σήμερα, μάθαμε ότι αποτελεί, επί της ουσίας, «προσφορά» της εκτελεστικής εξουσίας που προβλέφθηκε στον ν.5094/24 για να διασφαλίσει ότι τα ΝΠΠΕ και η διαδικασία αδειοδότησης τους είναι αδιάβλητα!

Το θέμα του σκανδάλου της αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων – γιατί περί τέτοιων πρόκειται – στην Ελλάδα, δυστυχώς θα έχει συνέχεια!

Τα πεπραγμένα των νέων αδειοδοτήσεων ΝΠΠΕ που ανακοινώθηκαν προ ολίγων ημερών, είναι εξίσου, αν όχι πιο, σκανδαλώδη από αυτά που έκρινε και απέρριψε σήμερα το ΣτΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

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