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15.08.2026 17:54

Τήνος: Φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά – Πολύ υψηλός κίνδυνος λόγω των ανέμων

15.08.2026 17:54
pyrosvestiki freatio
φωτογραφία αρχείου

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Μέσα σε 15 λεπτά οριοθετήθηκε η φωτιά που έχει ξεσπάσει, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρος στη Τήνο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:45.

Περιπολικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, την προσέγγισαν άμεσα και την οριοθέτησαν, ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 9 bf.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Τήνου.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 18:58
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