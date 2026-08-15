Τήνος: Φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά – Πολύ υψηλός κίνδυνος λόγω των ανέμων

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Μέσα σε 15 λεπτά οριοθετήθηκε η φωτιά που έχει ξεσπάσει, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρος στη Τήνο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:45.
Περιπολικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, την προσέγγισαν άμεσα και την οριοθέτησαν, ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 9 bf.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και Εθελοντές.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Τήνου.
Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
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