Τι έδειξε η αυτοψία στο Αιολικό Πάρκο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία

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Αυτοψία στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος του αιολικού πάρκου απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά της 31ης Ιουλίου, με απολογισμό 110.000 καμένα στρέμματα σε Βοιωτία και Δυτική Αττική πραγματοποίησαν χθες οι δύο διορισμένοι από την ανάκριση πραγματογνώμονες, παρουσία στελεχών της Πυροσβεστικής και τεχνικών συμβούλων.

Την αυτοψία παρήγγειλε ο ανακριτής Θηβών που χειρίζεται την υπόθεση ζητώντας από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες να ελέγξουν για τυχόν κακοτεχνίες στο υπέργειο – εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης που συνδέει το αιολικό πάρκο με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, προέκυψαν ενδείξεις για δύο βασικές κακοτεχνίες:

Πρώτη, ότι οι “τραβέρσες”, ο μηχανισμός δηλαδή στους στύλους που κρατά τα καλώδια σε απόσταση, ούτως ώστε να μην ταλαντώνονται και ακουμπούν μεταξύ τους σε περίπτωση ισχυρών ανέμων προκαλώντας σπινθηρισμούς, δεν ήταν οι κατάλληλες, αφού πρόκειται για τύπο που έχει καταργηθεί, όπως δήλωσαν αρμόδιες πηγές.

Δεύτερη, ότι οι στύλοι δεν ήταν πακτωμένοι σε βάθος 2.5 μέτρων, όπως ορίζουν οι κανονισμοί αλλά σε βάθος 1,4 μέτρων. Τι σημαίνει αυτό; Ότι εάν ένας απ’ αυτούς αποκτήσει έστω και ελάχιστη κλίση συνεπεία για παράδειγμα των ανέμων, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων μικραίνει και ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος και άρα πρόκλησης σπινθήρα αυξάνεται.

Ενα ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι ο κατασκευαστής, μετά την 1η πυρκαγιά της 27ης Ιουνίου στο ίδιο δίκτυο (έκαψε μόλις 60 στρέμματα) προχώρησε σε κάποιες τεχνικές βελτιώσεις, όχι όμως στα συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου που φέρονται να ευθύνονται για την καταστροφική πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου.

Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί τρία άτομα, ενώ δεύτερη αυτοψία θα γίνει στο τέλος του μήνα.

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