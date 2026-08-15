«Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου»: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί στην Πάρο μετά τον σάλο (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αίσθηση έχει προκαλέσει το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα με οδηγό ταξί στην Πάρο να επιτίθεται βίαια σε ηλικιωμένο για μια θέση πάρκινγκ.

Σε συνέχεια αυτού, ο εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού ανακοίνωσε την απόλυσή του, καταδικάζοντας παράλληλα το περιστατικό.

Μιλώντας στο cyclades24.gr, ο εργοδότης του οδηγού ταξί αποκάλυψε πως ο εν λόγω άνδρας εργάζονταν στην επιχείρησή του περίπου τρία χρόνια και «κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά».

Επιπλέον, υπογράμμισε πως «έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας», καθώς το περιστατικό «έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφήμιση τόσο σε εμένα προσωπικά και στην επιχείρησή μου όσο και συνολικά στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου». «Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη», πρόσθεσε.

Η δήλωση του εργοδότη

«Ως εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, αλλά και ως μέλος του κλάδου των επαγγελματιών ταξί, θέλω να καταδικάσω απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ηλικιωμένο συμπολίτη μας. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Ο συγκεκριμένος εργαζόταν στην επιχείρησή μου περίπου τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. Ωστόσο, ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του. Από την πλευρά της επιχείρησης έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας.

Από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρηση μου, μετά από αυτό που έκανε. Δυστυχώς, το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφήμιση τόσο σε εμένα προσωπικά και στην επιχείρησή μου όσο και συνολικά στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου. Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη.

Απ’ όσο γνωρίζω η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13/8) στην Πάρο ανάμεσα σε έναν οδηγό ταξί και ηλικιωμένο, με φόντο… μια θέση στάθμευσης. Η άγρια επίθεση, που καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνει τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούν να τους απομακρύνουν και να εκτονώσουν την κατάσταση.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο νεαρός επιστρέφει προς το μέρος του ηλικιωμένου και του επιτίθεται, αρπάζοντάς τον από την περιοχή του λαιμού και σπρώχνοντάς τον με δύναμη πάνω στο τρίκυκλο όχημά του. Ακολουθούν χτυπήματα, με ανθρώπους που βρίσκονται στο σημείο να σπεύδουν για να τον συγκρατήσουν.

Σύμφωνα με τον ALPHA, αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να ήταν διαφωνία για τη στάθμευση οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τυχόν ενέργειες των Αρχών.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά τώρα στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης – 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν 4 εναέρια

Τρόμος στον Πύργο: 45χρονος σε κατάσταση αμόκ βγήκε με μαχαίρι στον δρόμο

Τι έδειξε η αυτοψία στο Αιολικό Πάρκο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία