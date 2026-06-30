Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά στο Δερβένι – Επιχειρούν 25 πυροσβέστες και ελικόπτερο

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 30/6, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει γεωργική έκταση, με καλάμια και σιτηρά, ενώ δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
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