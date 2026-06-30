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30.06.2026 13:40

Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών η εισαγγελέας (video)

30.06.2026 13:40
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Τις προτάσεις της επί των αιτημάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας διατύπωσε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, κατά τη 15η δικάσιμο της δίκης για τα Τέμπη, στο συγκρότημα Γαιόπολις.

Τα αιτήματα αφορούσαν την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στα δύο στελέχη της Hellenic Train, οι οποίοι κατηγορούνται μόνο για πλημμεληματικού τύπου πράξεις.

Η εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας

Για τα αιτήματα σχετικά με την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων η εισαγγελέας επίσης επιφυλάχθηκε για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Αντιθέτως απορριπτική ήταν η πρότασή της επί των αιτημάτων για συμπληρωματική ανάκριση, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο (30/6) με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.

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