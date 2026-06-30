Σαρακήνικο Μήλου: Νέα περιπέτεια τουρίστριας στα φουρτουνιασμένα νερά – Είχε προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση προς τις Αρχές που έμεινε αναπάντητη (photos/video)

Σκηνές που θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί σε νέα τραγωδία εκτυλίχθηκαν στο Σαρακήνικο της Μήλου, όταν μία γυναίκα βρέθηκε παγιδευμένη μέσα στη θάλασσα, δίνοντας μάχη με τα κύματα για να καταφέρει να επιστρέψει στη στεριά. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της ασφάλειας σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία των Κυκλάδων.

Η τουρίστρια είχε βουτήξει από τα χαρακτηριστικά λευκά βράχια του Σαρακήνικου, χωρίς όμως να υπολογίσει τη δύναμη των κυμάτων. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκε να παλεύει με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, αδυνατώντας να πλησιάσει την ακτή. Κάθε φορά που επιχειρούσε να πιαστεί από τα βράχια για να βγει έξω, ένα νέο ισχυρό κύμα την παρέσερνε ξανά προς τα ανοιχτά, ενώ ο κίνδυνος να χτυπήσει το κεφάλι της ήταν διαρκής. Ύστερα από αρκετές αγωνιώδεις προσπάθειες κατάφερε τελικά να βγει σώα από το νερό, αποφεύγοντας έναν σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και μια νέα τραγωδία.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά το δυστύχημα στο ίδιο σημείο, όπου δύο τουρίστες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Εκείνη η τραγωδία είχε προκαλέσει την άμεση παρέμβαση του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργου Βάλλη, ο οποίος στις 8 Αυγούστου 2025 απέστειλε επίσημη επιστολή προς το Λιμεναρχείο Μήλου, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και στην 6η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., προειδοποιώντας ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα προστασίας πριν σημειωθούν νέα περιστατικά.

Στην επιστολή του υπογράμμιζε ότι το δυστύχημα «δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο δυστύχημα, αλλά μια κραυγή αγωνίας και ευθύνης για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη ναυτική ασφάλεια», επισημαίνοντας ότι το Σαρακήνικο «δεν είναι οργανωμένη παραλία και δεν διαθέτει υποδομές ασφάλειας για θαλάσσια δραστηριότητα».

Ο Γιώργος Βάλλης

Ο κ. Γιώργος Βάλλης είχε περιγράψει με ακρίβεια τους κινδύνους που παρουσιάζει η περιοχή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι, τονίζοντας ότι τα μεγάλα κύματα που σπάνε με ορμή στα βράχια, σε συνδυασμό με το απότομο βάθος και την έλλειψη ναυαγοσωστικής κάλυψης, δημιουργούν συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες για τους λουόμενους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η παρουσία μεγάλων κυμάτων που “σπάνε” βίαια στα βράχια και η απουσία ναυαγοσωστικής κάλυψης ή απλών σωστικών μέσων καθιστούν την παραμονή στο νερό επικίνδυνη», ενώ ξεκαθάριζε πως «το σημείο ενδείκνυται για φωτογραφίες, όχι για μπάνιο – και αυτό πρέπει να τονίζεται ξεκάθαρα».

Παράλληλα, ζητούσε την επιβολή απαγόρευσης κολύμβησης όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι, τη μόνιμη εποπτεία της περιοχής, την εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων, σωστικών μέσων και ξεκάθαρης σήμανσης, ώστε να αποτρέπονται επικίνδυνες καταστάσεις πριν εξελιχθούν σε τραγωδίες.

Η επίσημη επιστολή του κ. Βάλλη προς το Λιμεναρχείο Μήλου

Ωστόσο, το νέο περιστατικό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο οι προειδοποιήσεις αυτές αξιολογήθηκαν και αν εφαρμόστηκαν τα μέτρα που είχαν προταθεί. Παρά το γεγονός ότι το Σαρακήνικο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας και συγκεντρώνει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, εξακολουθεί να μην διαθέτει, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της επιστολής, τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας για την προστασία όσων παρασύρονται από την ομορφιά του τοπίου και επιχειρούν να κολυμπήσουν ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές.

Μιλώντας στο topontiki.gr, ο cpt Γιώργος Βάλλης αναφέρει ότι: «Στην επιστολή αυτή είχαμε επισημάνει με σαφήνεια τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η περιοχή και είχαμε προειδοποιήσει ότι, εάν δεν ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα προστασίας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά. Παρά τις συγκεκριμένες προτάσεις μας για σήμανση, την τοποθέτηση σωστικών μέσων, την ενίσχυση της εποπτείας και τον περιορισμό της κολύμβησης σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς. Το πρόσφατο περιστατικό επιβεβαιώνει, δυστυχώς, ότι οι προειδοποιήσεις μας ήταν βάσιμες και ότι ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή εξακολουθεί να υφίσταται. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε ακόμη μία τραγωδία. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά οι αρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων, ώστε να μην υπάρξουν νέα θύματα».

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