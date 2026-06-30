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30.06.2026 13:07

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα στην περιοχή Χάρακας (video)

30.06.2026 13:07
PYROSVESTIKI
φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6), μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Χάρακας στην Κερατέα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να τη θέσουν άμεσα υπό έλεγχο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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