Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Αθώες οι δύο 20χρονες που κατηγορούνταν για υπόθαλψη εγκληματία

Αθώες έκρινε σήμερα (30/6) το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας τις δύο 20χρονες που κατηγορούνταν για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου νεαρού στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο τον Απρίλιο.

Το θύμα, γιος ταξιάρχου της ΕΛΑΣ, δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά έπειτα από αντιπαράθεση που είχε με τον 20χρονο δράστη του εγκλήματος για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία (2-1). Μάλιστα μετά την ανακοίνωση της απόφασης, υπήρξε ένταση με την οικογένειά του θύματος να στρέφεται λεκτικά σε βάρος των δύο γυναικών κατηγορούμενων που ήταν παρούσες στη δίκη.

Συγκεκριμένα η μία από τις δυο κατηγορούμενες κοπέλες είχε τρία χρόνια δεσμό με το θύμα και είχε χωρίσει 15 ημέρες πριν τη δολοφονία του. Εν συνεχεία σύναψε δεσμό με τον δράστη και προανακριτικά είχε καταθέσει πως ο 27χρονος την ενοχλούσε, πάρα τον χωρισμό τους.

Μετά το έγκλημα η συγκεκριμένη κοπέλα, μια φίλη της αλλά και ένας ακόμη νεαρός, ο οποίος είχε συνοδεύσει τον δράστη στον τόπο του εγκλήματος, παραπέμφθηκαν σε δίκη για την κατηγορία της υπόθαλψης. Σύμφωνα μάλιστα με τη δικογραφία, μετά τη δολοφονία του άτυχου νέου και οι τρεις συναντήθηκαν σε σπίτι και έμειναν εκεί για ώρες με τον καθ’ ομολογίαν δολοφόνο, γνωρίζοντας πως εκείνος είχε μαχαίρωσε θανάσιμα τον 27χρονο.

Κατά τη προηγούμενη δικάσιμο είχαν απολογηθεί στο δικαστήριο οι τρεις κατηγορούμενοι ενώ η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή τους για το αδίκημα της υπόθαλψής. Ωστόσο, η εισαγγελέας πρότεινε τη διαβίβαση πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας – όπως αποφάσισε δηλαδή σήμερα το δικαστήριο- προκειμένου να διερευνηθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία (κακούργημα) για τον πρώτο νεαρό κατηγορούμενο, ο οποίος είχε συνοδεύσει τον δράστη στο πάρκο και τον είχε δει να μαχαιρώνει το θύμα.

«Δεν έσπευσαν να ενημερώσουν καν τις αρχές ενώ γνώριζαν. Έμειναν με το δράστη και την επόμενη ημέρα πήγαν στην αστυνομία. Θεωρώ ιδιαιτέρως θλιβερό τόσο νέα παιδιά να μην στέκονται δίπλα στον άνθρωπο. Υποτίθεται ότι οι γενιές βελτιώνονται αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη κάτι τόσο σοβαρό – ανθρωποκτονία- και δεν ενημέρωσαν. Επέλεξαν να μείνουν με τον δράστη και δεν λειτούργησαν υπέρ της αλήθειας και της Δικαιοσύνης», είχε τονίσει μεταξύ άλλων η εισαγγελέας για να προσθέσει, ωστόσο, πως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να κηρυχτούν ένοχοι για υπόθαλψη οι τρεις νέοι.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ώστε να διερευνηθεί ο 20χρονος που βρισκόταν μαζί με τον δράστη της ανθρωποκτονίας στο πάρκο Ασύρματου όπου δολοφονήθηκε ο 27χρονος νέος.

Μετά την σημερινή απόφαση του δικαστηρίου ο 20χρονος νεαρός που είχε συνοδεύσει τον δράστη στο Πάρκο Ασυρμάτου θα ερευνηθεί για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως είχε προτείνει η εισαγγελέας της έδρας.

Αντίθετα το δικαστήριο απάλλαξε με την απόφασή του το συγκεκριμένο κατηγορούμενο για την υπόθαλψη εγκληματία. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία (2-1).

«Δεν το χωράει η λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησε έτσι. Ακόμη και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι. Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλάι στο δράστη, παρέχοντας συνδρομή, πριν κατά τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα», είχε αναφέρει η εισαγγελική λειτουργός.

Ο κατηγορούμενος ως δράστης της δολοφονίας είχε ομολόγησε την πράξη του, χαρακτηρίζοντάς την ως «κακιά στιγμή» κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Αμέσως μετά είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

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