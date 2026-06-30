ΕΣΥ: Σε ποια νησιά δεν πηγαίνουν γιατροί – Ποιες ειδικότητες λείπουν

Ρόδος, Χανιά, Κεφαλονιά: αποτελούν τρεις από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στη χώρα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι και τρεις τόποι της Ελλάδας, για τους οποίους το ενδιαφέρον των γιατρών είναι εξαιρετικά μειωμένο.

Από τα στοιχεία της προκήρυξης του υπουργείου Υγείας προκύπτει ότι από τις 23 θέσεις που προκηρύχθηκαν στο νοσοκομείο Ρόδου, οι 14 έμειναν άγονες. Στα Χανιά, ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παραδέχθηκε ότι «δεν είχαμε καθόλου επιτυχία» (προκηρύχθηκαν 16 θέσεις). Στο νοσοκομείο Κεφαλονίας άγονες κηρύχθηκαν οι 5 από τις 7 θέσεις και στη Λήμνο οι δύο από τις 5, όπως και στα Κύθηρα.

Όπως σημειώνει η «Καθημερινή», η προκήρυξη αφορούσε 1.171 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, στην οποία συμμετείχαν 1.940 υποψήφιοι, οι οποίοι δήλωσαν συνολικά 4.221 θέσεις. Από το σύνολο των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για το 82,15% των θέσεων (972 θέσεις), ενώ το 17,85% (209 θέσεις) παρέμεινε άγονο λόγω μηδενικών υποψηφιοτήτων, εικόνα κάπως καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι υπήρξαν περιπτώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις σε νοσοκομεία που σε προηγούμενες προκηρύξεις έμεναν σταθερά άγονες, όπως θέσεις παθολόγων στη Δράμα. Στην Καβάλα υπήρξε ενδιαφέρον και για τις εννέα θέσεις που προκηρύχθηκαν και στο νοσοκομείο Ξάνθης για τις έξι από τις οκτώ. Στην Ξάνθη ενδιαφέρθηκαν και για θέσεις ΜΕΘ, που σημαίνει ότι εάν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων και γίνουν προσλήψεις θα λειτουργήσει η ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Πρόβλημα το στεγαστικό

Ωστόσο, ειδικά για τη νησιωτική Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι καλά: στα νησιά της 2ης και της 6ης ΥΠΕ, το 40% των θέσεων (57 από τις 142) που προκηρύχθηκαν κρίθηκε άγονο, ιδίως για τα νοσοκομεία Σύρου, Χίου και Ικαρίας. Ο Α. Γεωργιάδης απέδωσε το φαινόμενο στο στεγαστικό: «Το πρόβλημα υπάρχει σε αυτές που έχουν πολύ ακριβά ενοίκια. Δεν έχουμε καθόλου επιτυχία στα Χανιά. Δεν δικαιολογείται. Είναι καλό νοσοκομείο και ωραίο μέρος να μένεις στα Χανιά. Έχουμε προσλήψεις, αλλά όχι όσες θα θέλαμε. Στη Ρόδο, από τις 23 θέσεις δεν καλύφθηκαν οι εννέα. Όπου υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης σπιτιού, εκεί υπάρχει δυσκολία ανεύρεσης προσωπικού».

Επίσης, παραδέχθηκε ότι «έχουμε πρόβλημα σε τρεις βασικές ειδικότητες. Σε παθολόγους που είναι διαχρονικό, σε παιδιάτρους ειδικά στην επαρχία και σε ακτινολόγους. Το καθένα έχει μία λογική εξήγηση: οι παθολόγοι είναι λίγοι στην Ελλάδα σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού. Σε απομακρυσμένες περιοχές δεν υπάρχει ενδιαφέρον παιδιάτρων γιατί δεν υπάρχουν πολλά παιδιά, και οι ακτινολόγοι γιατί τα ακτινολογικά μηχανήματα που παίρνουν άδεια είναι πολύ πιο πολλά από τους ακτινολόγους που έχουμε».

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει κίνητρα για να αυξήσει το ενδιαφέρον: τον Σεπτέμβριο του 2024 θεσπίστηκε αυξημένη μηνιαία αποζημίωση ύψους 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα και την κατηγορία της άγονης περιοχής (Α΄ ή Β΄) για τους υπηρετούντες σε αυτές, καθώς και μη οικονομικά κίνητρα. Επίσης, με δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου θα καταβάλλεται το ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως πέραν της τακτικής μισθοδοσίας σε γιατρούς που θα υπηρετούν σε περιφερειακά και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία σε 47 πολύ μικρά νησιά.

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