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30.06.2026 10:58

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λούτσα Ευβοίας

30.06.2026 10:58
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:30 χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικίες ή υποδομές. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, να έχουν θέσει την πυρκαγιά χωρίς ενεργό μέτωπο σε χρονικό διάστημα μίας ώρας.

Οι επίγειες κι εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της και ειδικότερα έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος και 11 οχήματα, καθώς και οι δυνάμεις που διατέθηκαν για την αεροπυρόσβεση και συγκεκριμένα 6 αεροσκάφη και 1 ελικοπτερο με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας για την διερεύνηση των αιτιών της.

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