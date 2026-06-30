Δολοφονία Τούρκου στα Εξάρχεια: Στο εισαγγελέα ο φερόμενος ως δολοφόνος

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Τούρκος υπήκοος ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε με συμβόλαιο θανάτου έναν ομοεθνή του, πριν από δύο εβδομάδες, στα Εξάρχεια.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη λίγες ώρες προτού αναχωρήσει για την Τουρκία και σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου κατ’ εντολήν οργάνωσης από την Τουρκία σε βάρος του ομοεθνή του διακινητή ναρκωτικών.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έλαβε 18.000 ευρώ για την εκτέλεση και ότι είχε ήδη προσπαθήσει να τον σκοτώσει μία φορά δίχως επιτυχία. Τη δεύτερη φορά ωστόσο, δεν αστόχησε χτυπώντας τον Τούρκο αρκετές φορές με εννιάρι πιστόλι στην περιοχή του λόφου του Στρέφη.

Επίσης, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η οργάνωση που τον στρατολόγησε είχε φροντίσει για τη διαμονή του κλείνοντας σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Αμέσως μετά τη δολοφονία πήγε σε σπίτι σε πολύ μικρή απόσταση στα Εξάρχεια αλλάζοντας ρούχα και άφησε το πιστόλι που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση.

Αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

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