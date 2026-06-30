Κως: Χειροπέδες σε επιδειξία – Εισέβαλε σε διαμέρισμα και έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικη

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο νησί της Κω, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) σε πολυκατοικία του νησιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εισήλθε στην πολυκατοικία και μπήκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, καθώς η πόρτα ήταν ανοιχτή.

Εκεί, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα. Μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ανήλικη, η οποία έγινε μάρτυρας του περιστατικού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη.

Για την υπόθεση διενεργείται η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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