Κως: Χειροπέδες σε επιδειξία – Εισέβαλε σε διαμέρισμα και έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικη

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Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο νησί της Κω, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) σε πολυκατοικία του νησιού.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εισήλθε στην πολυκατοικία και μπήκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, καθώς η πόρτα ήταν ανοιχτή.
Εκεί, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα. Μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ανήλικη, η οποία έγινε μάρτυρας του περιστατικού.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη.
Για την υπόθεση διενεργείται η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
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