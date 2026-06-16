Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στο δρόμο

Σοκ στη Λαμία, από… επιδειξία που αποφάσισε να δείξει τα γεννητικά του όργανα μέρα μεσημέρι σε δύο γυναίκες που περπατούσαν στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Λαμίας, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Λεωσθένους, με τον επιδειξία να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έβγαλε τα γεννητικά του όργανα μπροστά στις δύο γυναίκες την ώρα που εκείνες διέσχιζαν τη διάβαση πεζών. Παρά την έκπληξη και την ταραχή που ένιωσαν, κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και αντέδρασαν άμεσα, σύμφωνα με το lamiareport.

Οι δύο γυναίκες ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Όπως ανέφεραν, όταν του φώναξαν για τη συμπεριφορά του, εκείνος προσπάθησε αρχικά να απομακρυνθεί, αλλά τελικά παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, ενώ οι δύο γυναίκες ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν να κινηθούν νομικά εναντίον του. Όπως τόνισαν στο LamiaReport με την καταγγελία του περιστατικού ελπίζουν ότι θα δοθεί η αφορμή στις αρχές να ζητήσουν την ψυχιατρική αξιολόγηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, καθώς είναι φανερό ότι χρήζει βοήθειας.

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