search
ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 21:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2026 21:00

Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στο δρόμο

16.06.2026 21:00
lamia epideixias astynomia – new

Σοκ στη Λαμία, από… επιδειξία που αποφάσισε να δείξει τα γεννητικά του όργανα μέρα μεσημέρι σε δύο γυναίκες που περπατούσαν στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Λαμίας, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Λεωσθένους,  με τον επιδειξία να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έβγαλε τα γεννητικά του όργανα μπροστά στις δύο γυναίκες την ώρα που εκείνες διέσχιζαν τη διάβαση πεζών. Παρά την έκπληξη και την ταραχή που ένιωσαν, κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και αντέδρασαν άμεσα, σύμφωνα με το lamiareport.

Οι δύο γυναίκες ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Όπως ανέφεραν, όταν του φώναξαν για τη συμπεριφορά του, εκείνος προσπάθησε αρχικά να απομακρυνθεί, αλλά τελικά παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, ενώ οι δύο γυναίκες ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν να κινηθούν νομικά εναντίον του. Όπως τόνισαν στο LamiaReport με την καταγγελία του περιστατικού ελπίζουν ότι θα δοθεί η αφορμή στις αρχές να ζητήσουν την ψυχιατρική αξιολόγηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, καθώς είναι φανερό ότι χρήζει βοήθειας.

Διαβάστε επίσης:

Συμπλοκή μαθητριών στην Εύβοια: «Θα έπαιρνα το παιδί μου σε κάσα, έτσι όπως το χτυπούσε» λέει η μητέρα του ενός κοριτσιού

Alco: Κάθε πέρσι και καλύτερα – Οι μισοί πολίτες δεν πάνε διακοπές, χειρότερη η οικονομική κατάστασή τους

Αττική: Στη φάκα των αρχών κύκλωμα κοκαΐνης – Ο εγκέφαλος, οι «καβάτζες», η «μπριζόλα» και η «μπύρα» – Ο… τζίρος των 900.000 ευρώ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TINOS_LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Εισήγηση από τον δήμαρχο να απαγορευτούν νέες πισίνες και γεωτρήσεις

lamia epideixias astynomia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στο δρόμο

Burgenstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-ΗΠΑ: Την Παρασκευή πέφτουν οι υπογραφές και ξεκινούν οι «επί της ουσίας» συνομιλίες στην Ελβετία

porto-timoni
ΕΛΛΑΔΑ

Τα πεντακάθαρα νερά της Ελλάδας στη 2η θέση στην Ευρώπη 

kabgas mathitries evia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή μαθητριών στην Εύβοια: «Θα έπαιρνα το παιδί μου σε κάσα, έτσι όπως το χτυπούσε» λέει η μητέρα του ενός κοριτσιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

Zeljko-Obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

tsipras kasselakis rallia karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Τα… ιρανικά ενισχύουν Μάρτιο για εκλογές, η άνοδος Τσίπρα και η υποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ο «πράσινος» Κασσελάκης, το ερώτημα με Ραλλία και η Καρυστιανού

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα - Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 21:06
TINOS_LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Εισήγηση από τον δήμαρχο να απαγορευτούν νέες πισίνες και γεωτρήσεις

lamia epideixias astynomia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στο δρόμο

Burgenstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-ΗΠΑ: Την Παρασκευή πέφτουν οι υπογραφές και ξεκινούν οι «επί της ουσίας» συνομιλίες στην Ελβετία

1 / 3