Σε επ’ αόριστον αργία Μητροπολίτης που κατηγορείται ότι έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στα Πετράλωνα

Σε επ’ αόριστον αργία, με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β’, τέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος της Άνω Αιγύπτου Παντελεήμων, έως ότου διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, που συνδέεται με περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στην Αθήνα.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της Γραμματείας του Πατριαρχείου, στην οποία γίνεται λόγος για «θλιβερό γεγονός» που έλαβε χώρα στην Αθήνα.

Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος, η πατριαρχική απόφαση καταδεικνύει τη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από την εκκλησιαστική διοίκηση.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Μητροπολίτης Παντελεήμων συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν καταγγελιών ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις αναφορές της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη στα Πετράλωνα. Ο Μητροπολίτης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

Η επ’ αόριστον αργία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα διοικητικά μέτρα που μπορεί να επιβληθεί σε κληρικό υψηλόβαθμης εκκλησιαστικής θέσης.

Δεν συνιστά καταδίκη ούτε προδικάζει την έκβαση της υπόθεσης, αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εκκλησίας και στην προστασία του κύρους του θεσμού έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας:

Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.

Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026

Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου

Ποιος είναι ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων

Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων ανήκει στην ιεραρχία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, το οποίο αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα Πατριαρχεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχει στην πνευματική του δικαιοδοσία ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σημαντική ιεραποστολική δράση σε χώρες της Αφρικής, με την ίδρυση νέων επισκοπών, την ανέγερση ναών, σχολείων και κοινωνικών δομών, καθώς και την ενίσχυση των τοπικών ορθόδοξων κοινοτήτων. Για τον λόγο αυτό, κάθε υπόθεση που αφορά μέλος της ανώτερης εκκλησιαστικής ηγεσίας προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον εκκλησιαστικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο.

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