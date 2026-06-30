Βάρη: Εξαπάτησαν ηλικιωμένη και της πήραν 40.000 σε μετρητά και κοσμήματα – Το λάθος που οδήγησε στη σύλληψή τους

Στη σύλληψη δύο ατόμων για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στη Βάρη με το γνωστό κόλπο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας 44χρονος και μία 66χρονη προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ είπαν σε ηλικιωμένη που μένει στη Βάρη ότι επίκειται βραχυκύκλωμα στο σπίτι της και την έπεισαν να βάλει χρήματα και χρυσαφικά σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλει στο μπαλκόνι, όπου τα τοποθέτησε σε ένα τραπέζι, όπου άφησε και το κινητό της.

Ένας συνεργός των δύο πήρε και τα τιμαλφή και τα χρυσαφικά η εκτιμώμενη αξία των οποίων αγγίζει τα 10.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και το κινητό της γυναίκας και έφυγε.

Αυτό ήταν και το λάθος των δραστών, καθώς το κινητό συνέχισε να εκπέμπει σήμα και οδήγησε τους αστυνομικούς στη βάση των συγκεκριμένων στο Ζεφύρι σε κατάστημα, το οποίο λειτουργούσε για εμπορία ρούχων, ψιλικών ειδών αλλά και ως παράνομο ενεχυροδανειστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράστες λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, έχοντας εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης με καταγραφικό μηχάνημα στο κατάστημα.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου και της 66χρονης, οι οποίοι έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και προσωπικών δεδομένων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί τους, οι οποίοι αναζητούνται.

Από τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων, το χρηματικό ποσό των 27.030 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 1.100 δολαρίων ΗΠΑ, φυσίγγια, δελτίο ταυτότητας για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια και καταγραφικό μηχάνημα, μαζί με δύο κάμερες ασφαλείας.

Μέρος των κατασχεθέντων κοσμημάτων αποδόθηκε στην ηλικιωμένη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Μετά από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 26-6-2026 στην περιοχή του Ζεφυρίου, 66χρονη και 44χρονος με μεταξύ τους συγγενική σχέση στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και προσωπικών δεδομένων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί τους, οι οποίοι αναζητούνται.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 25-6-2026, συνεργοί των κατηγορουμένων, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφαίρεσαν κοσμήματα, χρηματικό ποσό και συσκευή κινητού τηλεφώνου από γυναίκα στην περιοχή της Βάρης.

Κατόπιν, ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι στο πλαίσιο διενεργούμενης προανακριτικής έρευνας, εντόπισαν με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. τους κατηγορούμενους σε χώρο όπου στεγαζόταν κατάστημα εμπορίας ρούχων, ψιλικών ειδών και παράνομο ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι οι δράστες λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, έχοντας εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης με καταγραφικό μηχάνημα.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στους παραπάνω χώρους, όσο και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων,

το χρηματικό ποσό των -27.030- ευρώ,

το χρηματικό ποσό των -1.100- δολαρίων ΗΠΑ,

φυσίγγια,

δελτίο ταυτότητας για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια και

καταγραφικό μηχάνημα, μαζί με -2- κάμερες ασφαλείας.



Σημειώνεται ότι μέρος των κατασχεθέντων κοσμημάτων αποδόθηκε στην παθούσα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Πανελλήνιες 2026: Τέλος χρόνου για την απόκτηση κωδικού υποβολής Μηχανογραφικού – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Γαύδος: Περισυλλογή 70 μεταναστών από σκάφη της Frontex

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων – Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες