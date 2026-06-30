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30.06.2026 07:59

Γαύδος: Περισυλλογή 70 μεταναστών από σκάφη της Frontex

30.06.2026 07:59
Η Frontex επικρίνει τη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στα ανοιχτά της Λιβύης - Media

Στην περισυλλογή συνολικά 70 μεταναστών στα ανοιχτά της Γαύδου προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (30/6) δυνάμεις της Frontex, μετά από δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Τον συντονισμό των επιχειρήσεων είχε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Ειδικότερα, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε αρχικά λέμβο με περίπου 34 επιβαίνοντες, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex.

Σε δεύτερη επιχείρηση, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 μετανάστες, σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου, με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται επίσης από σκάφος της Frontex.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

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