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30.06.2026 07:31

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία

30.06.2026 07:31
seismografos

Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στη Λακωνία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν τα 8 χλμ, ενώ η ακριβής τοποθεσία που έγινε εντοπίστηκε στα 15 χλμ ανατολικά του Κότρωνα Λακωνίας.

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