Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία

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Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στη Λακωνία.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν τα 8 χλμ, ενώ η ακριβής τοποθεσία που έγινε εντοπίστηκε στα 15 χλμ ανατολικά του Κότρωνα Λακωνίας.
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