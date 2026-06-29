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30.06.2026 00:02

Ηλικιωμένος σε έξαλλη κατάσταση ξυλοκόπησε γιατρούς και νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Λήμνου 

30.06.2026 00:02
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Επίθεση από ηλικιωμένο δέχθηκαν δύο γυναίκες γιατροί και νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο της Λήμνου. 

Ο 87χρονος επισκέφθηκε το νοσοκομείο λόγω δυσκοιλιότητας. Οι γιατροί τον εξέτασαν και του πρότειναν να εισαχθεί σε Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά κείνος αρνήθηκε και αποχώρησε.

Ο ηλικιωμένος επέστρεψε το πρωί της Παρασκευής στον προθάλαμο των εξωτερικών ιατρείων και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει. 

Αγροτική γιατρός βγήκε από το εξεταστήριο και του ζήτησε να ηρεμήσει. Όταν η γιατρός επιχείρησε να επιστρέψει στο ιατρείο, ο 87χρονος την άρπαξε από τα μαλλιά και τον λαιμό, την έριξε στο έδαφος και άρχισε να τη χτυπά με γροθιές και κλωτσιές σε όλο της το σώμα.

Δεύτερη γιατρός και μία νοσηλεύτρια που προσπάθησαν να τον απομακρύνουν, αλλά επιτέθηκε και σε εκείνες.

Η μία γιατρός, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό εισήχθη στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Λήμνου με τραύματα σε όλο της το σώμα.

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