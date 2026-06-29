Υποψήφια βουλευτής με κόμμα της αντιπολίτευσης ήταν η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό στην Κορινθία – Βίντεο ντοκουμέντο

Υποψήφια βουλευτής στις εκλογές του 2019 και του 2023 ήταν η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε χωράφι με ξερά χόρτα στην Κορινθία.

Η 57χρονη είχε κατέλθει στις εκλογές με κόμμα της αντιπολίτευσης. Κατά τη σύλληψη της είπε στους αστυνομικούς ότι θα είναι υποψήφια και στις επερχόμενες.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνεται να περπατά με τον σκύλο της στα Ίσθμια.

Σκύβει και βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα με σπίρτα ή με αναπτήρα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η φωτιά επεκτείνεται. Ευτυχώς, άνδρας από το γειτονικό σπίτι, που είδε τι συνέβη, πετάχτηκε και έσβησε τη φωτιά με λάστιχο.

Η 57χρονη είπε στους αστυνομικούς αρχικά ότι έσκυψε για να σηκώσει το ακουστικό της. Στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεση της, ισχυριζόμενη ότι σταμάτησε για να βγάλει ένα τσιμπούρι από τον σκύλο της.

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